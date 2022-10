Automobilhersteller Schweizer Rennstall Sauber wird Audi-Partner in der Formel 1

2026 will die VW-Tochter mit dem Rennstall in der Formel 1 starten. Mit der gemeinsamen Partnerschaft wird Audi auch eine Beteiligung an dem Partner übernehmen.

Laut Branchenkreisen dürfte der Einstieg in die Formel 1 rund eine Milliarde Euro kosten. (Foto: dpa) Audi-CTO Oliver Hoffmann (l.) und Vorstandschef Markus Duesmann

München Audi steigt mit dem schweizerischen Rennstall Sauber in die Formel 1 ein. Die Volkswagen-Tochter will im Zuge dessen auch eine Beteiligung an dem Partner übernehmen, wie Audi am Mittwoch mitteilte.

Der in Ingolstadt ansässige Autobauer hatte im August den Start in der größten Rennsportserie der Welt für das Jahr 2026 angekündigt, aber den Rennstall, der mit den Audi-Motoren fahren soll, offen gelassen. „Wir freuen uns, für unser ambitioniertes Formel-1-Projekt einen derart erfahrenen und kompetenten Partner gewonnen zu haben“, sagte Technik-Vorstand Oliver Hoffmann. Das nach Firmengründer Peter Sauber benannte Unternehmen aus Hinwil bei Zürich ist seit rund 30 Jahren in der Formel 1 aktiv.