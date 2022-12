Automobilindustrie Audi-Manager Dirk Große-Loheide wird neuer Einkaufschef bei Volkswagen

Der 58-Jährige folgt auf Murat Aksel, der zur Nutzfahrzeugtochter MAN wechselt. VW-Chef Oliver Blume erwartet von Große-Loheide, dass er die Lieferketten weiter stabilisiert.

Das VW-Eigengewächs ist seit April Einkaufschef bei Audi, nachdem er zuvor schon im Markenvorstand bei Volkswagen für die Beschaffung zuständig war. (Foto: Volkswagen) Dirk Große-Loheide

Düsseldorf Nachdem der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume bereits die Softwarestrategie neu geordnet hat, baut der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Blume nun auch personell um: Am Dienstag teilte Europas größter Autobauer mit, dass er den Posten des Einkaufchefs neu besetzt.

Ab dem 1. Januar 2023 übernimmt Dirk Große-Loheide die Leitung des Konzerneinkaufs. In dieser Funktion wird der 58-Jährige auch für den Einkauf der Kernmarke Volkswagen verantwortlich sein. Der Manager übernimmt die Aufgabe von Murat Aksel, der bereits im September seinen Vorstandsposten beim Volkswagen-Konzern abgeben musste.

Aksel war in der Chipkrise zunehmend in die Kritik geraten. Volkswagen litt in der Hochphase des Halbleitermangels unter gravierenden Versorgungsproblemen, die Bänder standen wochenlang still. Tausende Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit gehen. Der weltweite Pkw-Absatz von Volkswagen ging im vergangenen Jahr um über sechs Prozent auf 8,6 Millionen Einheiten zurück.

VW-Einkaufschef Große-Loheide soll die Lieferketten stabilisieren