Automobilindustrie Autoverband VDA hebt Prognose an – dennoch mauer Ausblick

Wegen abflauender Lieferprobleme rechnet der deutsche Automobilmarkt mit höheren Zuwächsen in diesem Jahr. Der Blick in die Zukunft bleibt jedoch pessimistisch.

Für den deutschen Pkw-Markt stellte der VDA ein Wachstum von sechs Prozent auf 2,8 Millionen Fahrzeuge in Aussicht. (Foto: dpa) Stadtverkehr

Hamburg Die deutsche Automobilindustrie rechnet wegen abflauender Lieferprobleme mit höheren Zuwächsen in diesem Jahr als bisher, blickt aber weiter pessimistisch in die Zukunft. Für den europäischen Automarkt werde nun mit einem Wachstum von neun Prozent auf knapp 12,3 Millionen Fahrzeuge gerechnet, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Donnerstag in Berlin mit.

Bisher war der VDA hier von einem Verkaufsplus von sieben Prozent ausgegangen. Für den deutschen Pkw-Markt stellte der VDA ein Wachstum von sechs Prozent auf 2,8 Millionen Fahrzeuge statt der bisher erwarten plus vier Prozent in Aussicht. „Auch wenn wir ein Produktionsplus sehen, ist dies kein Zeichen für Entspannung“, warnte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Der Absatz liege immer noch gut ein Fünftel unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Die Branche lebt derzeit vom hohen Auftragsbestand, der sich während der Pandemie aufgestaut hatte. Neue Aufträge kommen wegen der unsicheren Konjunktur kaum herein, so dass die längerfristigen Aussichten eher mau sind. „Was wir für die kommenden Quartale erwarten, ist nicht positiv: Die Auftragseingänge schwächeln seit geraumer Zeit und das wird spürbar, wenn der Auftragsstau abgearbeitet ist“, erläuterte Müller. Für die USA prognostizierte der Autoverband für 2023 ein Wachstum von sieben Prozent auf 14,7 Millionen Fahrzeuge nach bisher erwarteten plus vier Prozent. Die Prognose für den weltgrößten Pkw-Markt in China von plus drei Prozent auf 23,9 Millionen Fahrzeuge bekräftigte der VDA. Mehr: Weshalb der Autoindustrie die Aufträge ausgehen