Automobilindustrie Bentley legt Rekordergebnis vor – und will ab 2030 nur noch Elektro-Luxusfahrzeuge bauen

Die VW-Tochter steigert den Gewinn um 80 Prozent auf 708 Millionen Euro. Trotz Brexit, Corona und Halbleitermangel.

Der britischen VW-Tochter geht es so gut wie noch nie in ihrer 104-jährigen Geschichte. (Foto: Reuters) Bentley: Glänzendes Markenzeichen

London Die britische VW-Tochter Bentley Motors hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis in ihrer über 100-jährigen Geschichte erzielt. Der operative Gewinn des Luxuswagenherstellers stieg 2022 um 319 Millionen oder mehr als 80 Prozent auf 708 Millionen Euro.

„Trotz Brexit, Corona, Engpässen bei der Halbleiterversorgung, des Kriegs in der Ukraine und der wirtschaftlichen Instabilität in Großbritannien konnten wir seit 2018 eine Ertragswende in Höhe von fast einer Milliarde Euro erzielen“, sagte Bentley-Chef Adrian Hallmark im Gespräch mit Journalisten.

Bentley habe „die beste Zeit in einer der denkbar schlechtesten Zeiten“ erlebt, sagte der Brite. Hallmark führte den Erfolg auf besser ausgestattete Modellversionen, eine stärkere Nutzung von individuellen Ausstattungswünschen sowie den Verkauf limitierter Auflagen und „Coachbuilt-Sammlerstücke“ zurück. Dadurch sei die Umsatzrendite auf 20,9 Prozent gestiegen. Vor zwei Jahren lag sie noch bei unter 14 Prozent.