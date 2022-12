Automobilindustrie „Der Brexit hat uns nicht wehgetan“ – So ist der VW-Luxusmarke Bentley das Comeback gelungen

Crewe. Luxus geht immer. Mit dieser Selbstvergewisserung trösten sich Automobilhersteller gewöhnlich in Krisenzeiten. Für die britische Edelmarke Bentley ist das allerdings eher eine neue Erfahrung: 2018 schrieb die VW-Tochter noch einen dreistelligen Millionenverlust und stand mit dem Rücken zur Wand. „Dieses Jahr ist das erfolgreichste Jahr unserer Geschichte“, sagt Bentley-Chef Adrian Hallmark heute.

Das Unternehmen hat die Kosten in den vergangenen vier Jahren nach seinen Angaben um ein Viertel gesenkt und die Verkaufszahlen um 40 Prozent gesteigert. Mit einer Stückzahl von 15.000 Luxuskarossen pro Jahr, die im Durchschnitt mehr als 200.000 Euro kosten, ist das Werk im nordenglischen Crewe voll ausgelastet. Das Unternehmen sei schuldenfrei und werde seine geplanten Investitionen von 2,5 Milliarden Pfund (etwa 2,86 Milliarden Euro) aus dem Cashflow finanzieren, so der Chef.

Mit einer Gewinnmarge von rund 23 Prozent dürfte Bentley inzwischen auch zu den Ertragsperlen des VW-Konzerns gehören. Im ersten Halbjahr 2022 machte die englische Tochter einen Gewinn von knapp 400 Millionen Euro – das ist mehr als im gesamten Vorjahr.

Auch die Folgen des britischen EU-Austritts hat das Unternehmen nach den Worten des Managers gut gemeistert. „Der Brexit hat uns nicht wehgetan“, versichert der 55-Jährige und schätzt die zusätzlichen administrativen Kosten für das Unternehmen auf nur rund sechs Millionen Pfund pro Jahr.

Für Großbritannien sehe die Brexit-Bilanz jedoch deutlich schlechter aus: „Es steht außer Frage, dass die direkte oder indirekte Verdrängung Hunderttausender produktiver, williger Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt zu Engpässen im Gastgewerbe, in der Logistik und in allen möglichen Branchen geführt hat. All das verringert die Wirtschaftstätigkeit.“

Kein Börsengang für Bentley geplant

Die Luxusmarke selbst entwickelt sich dagegen bestens. Dass Bentley wie Porsche an die Börse gebracht werden könnte, sieht Hallmarkt in absehbarer Zeit jedoch nicht. „Es ist nichts geplant. Sag niemals nie, man kann nie wissen. Aber das ist nicht der Plan“, so der Brite vor Journalisten in Crewe.

Als Ferdinand Piëch 1998 die Luxusmarke im Zuge eines Bietergefechts mit BMW erwarb, glaubte kaum jemand, dass der Kauf mehr als eine Liebhaberei des legendären Porsche-Enkels werden könnte. Warum er mehr als eine Milliarde D-Mark für Bentley ausgegeben habe, wurde Piëch später von den Kritikern gefragt. „6 Minuten 48 Sekunden“, hat er geantwortet, berichtet Hallmark. Das war der Rundenrekord, mit dem der legendäre Bentley „Blower“ 1930 im 24-Stunden-Rennen von Le Mans die Konkurrenz von Mercedes abgehängt hatte.

Heute steht der Rennwagen zusammen mit 17 anderen Modellen in der neu gebauten „Heritage Garage“ in Crewe und gilt mit einem geschätzten Liebhaberpreis von mehr als 20 Millionen Pfund (32 Millionen Euro) als der teuerste Bentley der Welt.

Das Erfolgsgeheimnis für den Turnaround besteht jedoch nicht nur aus Einsparungen und Produktivitätsfortschritten in Crewe. Das Image von Bentley lebt weiter von der Handarbeit, und so findet man bei der Montage auch nur einen Roboter. Es dauert bis zu 130 Arbeitsstunden, um eine Luxuskarosse zusammenzubauen. 30 Mechaniker brauchen mehr als 13 Stunden, um aus fast 300 Einzelteilen den legendären 12-Zylinder-Motor zu fertigen.

Elektro statt 12-Zylinder

Damit fährt aber nur noch ein Viertel aller Bentleys in Crewe vom Band. Auch das neue Spitzenmodell „Batur“ wird zunächst noch mit einem 730 PS starken 12-Zylinder-Verbrennungsmotor angeboten. Dass der „Batur“ gleichzeitig den Übergang ins elektrische Zeitalter markieren soll, mutet deshalb etwas komisch an.

„Bis 2030 werden wir nur noch Fahrzeuge mit Elektromotoren bauen“, verspricht jedoch Hallmark. Schon heute fährt jeder fünfte neue Bentley mit einem Hybridmotor. „Wir werden dadurch sicherlich einige Kunden verlieren“, sagt der Bentley-Chef, der das Unternehmen seit 2018 führt. Die allermeisten werde man jedoch überzeugen.

Im wichtigen chinesischen Markt dürfte Bentley mit seiner Elektrostrategie auf offene Ohren stoßen. Bei einigen Kunden aus arabischen Ölstaaten könnte es schwieriger werden.

Motorenfertigung im Bentley-Werk in Crewe. (Foto: Bloomberg) Das Ende des Verbrennungsmotors ist auch bei Bentley in Sicht.

Ohnehin glaubt Hallmark nicht, dass das Image der Luxusmarke vom Brummen eines 12-Zylinder-Motors abhängt. Das eigentliche Rezept des Erfolgs von Bentley seien die Sonderanfertigungen nach ganz individuellen Wünschen der Kunden. Dazu hat das Unternehmen unter dem Namen des früheren Karosseriebauers Mulliner eine eigene Fertigung eingerichtet, die wie eine exklusive Tüftler-Werkstatt anmutet und, so sagt der Mulliner-Chef Paul Dickinson, „fast alles macht, was die Kunden wünschen“. Selbst eine pinkfarbene Inneneinrichtung wurde schon eingebaut.

Seitenverkleidungen für die Wagentüren aus indischem Stein oder 5000 Jahre altem, dunklem Flussholz aus East Anglia – kein Problem. Das kann dann schon mal 5000 Pfund pro Tür extra kosten. Für die Lederbezüge in den Bentleys werden nur Häute von skandinavischen Bullen verwendet. „Das Leder ist im Vergleich zu Kühen nicht durch Schwangerschaften gestretcht und weist weniger Fehler durch Insektenstiche auf“, erklärt Bentley-Sprecher Greg Drury.

Mehr als 712 Stiche entfallen auf jede Diamant-Raute, die in den hochwertigsten Mulliner-Modellen eingenäht werden. Dafür muss der Kunde dann aber auch mehr als 71.000 Pfund pro Sitz auf den Tisch legen.

Sonderanfertigungen für Superreiche sind der Schlüssel zum Erfolg

„Jedes Auto ist einzigartig“, sagt Mulliner-Chef Dickinson. Vor ihm stehen unter einer Plane versteckt drei nach individuellen Wünschen angefertigte Sondermodelle der luxuriösen Cabriolet-Reihe „Bacalar“, die in den nächsten Tagen von den Kunden abgeholt werden. An der gegenüberliegenden Wand sind neun der zwölf Rahmen für Bilder der streng limitierten Baureihe noch frei. Je nach Ausstattungswünschen und Modell können die Spielzeuge der Superreichen weit über eine Million Pfund kosten.

Für das kommende Jahr will Bentley-Chef Hallmark etwas auf die Bremse treten. „Wir wollen den Markt nicht überfluten“, sagt er und weist darauf hin, dass die Bestellungen in China infolge der dortigen Lockdowns etwas gelitten haben. Insgesamt sei Bentley jedoch gut durch die aktuellen Krisen gekommen, obwohl der Krieg in der Ukraine das Unternehmen zwischenzeitlich an den Rand eines existenzgefährdenden Produktionsstopps gebracht hatte.

Bentley bezieht Kabelbäume von ukrainischen Zulieferern und befürchtete, die Produktion monatelang einstellen zu müssen. „Wenn man vier oder fünf Monate lang nicht arbeiten kann, ist man im Grunde genommen bankrott“, sagt Hallmark. Doch auch diesen Engpass konnten die Briten meistern.

