Am Donnerstag endet eine wichtige Frist für das EU-Gesetz. Kritik kommt von allen Seiten. Doch noch hat sich die Bundesregierung nicht auf einen Kurs festgelegt.

An der Abgasnorm Euro 7 gibt es viel Kritik. (Foto: imago/Michael Weber) Neue Regeln für Verbrenner

Düsseldorf, Berlin, Wien Für Michael Brecht sind die neuen Vorgaben, die die EU für den CO2-Ausstoß von Lastwagen machen will, geradezu absurd. Ginge es nach Brüssel, so der Betriebsratschef von Daimler Truck, dem größten Lkw-Hersteller der Welt, müssten künftig Laster, die über den Brenner in Österreich wollen, vereinfacht gesagt beim Hochfahren genauso viel CO2 ausstoßen wie beim Hinunterrollen.

Dass er den Vorschlag der EU-Kommission eine gute Prise überspitzt wiedergibt, weiß der Betriebsratschef selbst. Aber nicht nur für den 57-Jährigen sind die Vorgaben durch die neue Abgasnorm Euro 7 viel zu strikt, die nach dem Willen der EU schon ab Juli 2025 gelten soll.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen