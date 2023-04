Automobilindustrie Jaguar Land Rover sagt den deutschen Luxusanbietern den Kampf an

Der traditionsreiche Autobauer forciert seine Elektro-Offensive. Wo die Batterien produziert werden sollen, ist allerdings immer noch unklar.

Das Unternehmen Jaguar Land Rover hat sich wirtschaftlich nach verlustreichen Jahren erholt. (Foto: Reuters) Jaguar Land Rover Fabrik in Solihull

Gaydon Die britischen Traditionsmarken Jaguar und Land Rover stehen vor einem radikalen Neuanfang. Rund 15 Milliarden Pfund (rund 17 Milliarden Euro) will die Muttergesellschaft JLR Ltd in den kommenden fünf Jahren ausgeben. Damit will der zum indischen Tata-Konzern gehörende britischen Autobauer den Übergang zur klimaneutralen Produktion einer vollelektrischen Modellpalette bis 2039 erreichen und die Kultmarke Jaguar neu erfinden.

„Vor zwei Jahren haben wir uns auf den Weg der Reimagine-Strategie begeben und seitdem große Fortschritte erzielt. Dadurch konnten wir im dritten Quartal einen Gewinn erzielen“, sagte Interimschef Adrian Mardell am Donnerstag am Stammsitz von JLR in Gaydon.

Der 61-jährige Vorstandschef hatte im November 2022 die Führung vom ehemaligen Renault-Manager Thierry Bolloré übernommen, der den Neustart des britischen Autobauers unter dem Namen „Reimagine“ einleitete, dann aber nach zwei Jahren aufgab.