Automobilzulieferer Arnd Franz wird neuer Chef beim Autozulieferer Mahle

Der Manager war in seiner Laufbahn bereits 18 Jahre für Mahle tätig. Nach einer mehrere Monate andauernden Übergangslösung übernimmt er nun den Chefposten.

Franz wird neuer Mahle-Chef. (Foto: LKQ Europe) Arnd Franz

Stuttgart Die monatelange Suche nach einem neuen Chef beim Autozulieferer Mahle hat ein Ende. Arnd Franz wird zum 1. November das Amt als CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung übernehmen. Dies teilte das Unternehmen am Montag in Stuttgart mit. Die „Wirtschaftswoche“ und das Handelsblatt hatten darüber bereits in der vergangenen Woche berichtet.

Der 57-Jährige war seit 2019 Chef des Ersatzteilhändlers LKQ Europe und zuvor bereits 18 Jahre für Mahle tätig, wie der Konzern mitteilte.

Die Stelle war seit Ende April dieses Jahres vakant, nachdem die Zusammenarbeit mit Matthias Arleth nach nur vier Monaten im Amt beendet worden war. Übergangsweise hatte Finanzchef Michael Frick den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen.

Frick wiederum verlässt nun das Unternehmen. Der Grund: Frick wird zum 1. Dezember Vorstand für Finanzen beim Automobilzulieferer ZF, wie das Unternehmen aus Friedrichshafen am Montag bekanntgab. Seine Stelle bei Mahle wird von Markus Kapaun besetzt, der seit 2003 im Konzern tätig ist. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen 2021 belief sich der Verlust bei Mahle auf 108 Millionen Euro. 2020 hatte der Verlust noch bei 434 Millionen Euro gelegen. Allerdings stieg der Umsatz um 11,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis (Ebit) entwickelte sich positiv, von Minus 192 Millionen Euro auf ein Plus von 169 Millionen Euro. Mehr: Preise für Neuwagen erreichen Rekordwert