Automobilzulieferer Bosch steckt zusätzlich 250 Millionen Euro Wagniskapital in junge Tech-Firmen

Insgesamt hat der Konzern fast eine Milliarde Dollar investiert. Die Bilanz der Bosch-Beteiligungssparte kann sich sehen lassen.

Der Autozulieferer ist mittlerweile auch als Technologieinvestor erfolgreich. (Foto: dpa) Bosch

Stuttgart Seit fast 15 Jahren beteiligt sich der weltgrößte Autozulieferer Bosch mit Wagniskapital an Start-ups. Vier Fonds wurden schon aufgelegt. Nun kommt der fünfte mit einem Volumen von 250 Millionen Euro hinzu. „Die Tickets werden größer und die Deals teurer“, sagt Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von Robert Bosch Venture Capital, dem Beteiligungsarm des Konzerns, dem Handelsblatt.

In den USA eröffnen die Schwaben nach Sunnyvale in Kalifornien jetzt ein zweites Büro in Boston. „Wir wollen noch dichter an der Szene sein und unsere die Beteiligungen an der Ostküste direkter begleiten können“, sagt Ramesohl. Unter anderem habe die Nähe zur Eliteuniversität MIT und der Dealflow eine Rolle gespielt. „Wir profitieren in der Zusammenarbeit, weil komplexer werdende Aufgabenstellungen gemeinsam oftmals schneller, effizienter und besser lösbar sind“, sagt Bosch-Konzernchef Stefan Hartung.