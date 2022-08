Automobilzulieferer Kabelbaum-Spezialist Leoni kommt bislang stabil durch die Krise

Nach Produktionsausfällen und Staatshilfen hat sich der Zulieferer Leoni neu aufgestellt. Die Zahlen zeigen: Auch wirtschaftlich ist die Wende gelungen.

Der Autozulieferer hat zwei Werke in der Ukraine. Die Produktion musste wegen des Kriegs zeitweise unterbrochen werden. (Foto: imago images/Ukrinform) Werk von Leoni in der West-Ukraine

München Der Kabelbaumspezialist Leoni ist nach eigener Einschätzung auf dem Weg der Besserung – obwohl sich das Unternehmen seinen zwei Werken in der Ukraine in einem unsicheren Umfeld befindet. „Auf dem Weg der nachhaltigen Gesundung ist Leoni im zweiten Quartal gut vorangekommen“, sagte Vorstandschef Aldo Kamper am Mittwoch.

Der Umsatz im Kerngeschäft mit Bordnetzsystemen stieg im zweiten Quartal um acht Prozent auf 879 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) vor Sondereffekten der fortgeführten Geschäftsbereiche lag mit 14 Millionen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Gespräche mit den Kunden über eine „Kompensation der Kostensteigerungen bei Rohmaterialien“ seien erfolgreich weitergeführt worden, sagte Kamper.

Auch andere Autozulieferer hatten sich in den vergangenen Monaten trotz der globalen Krisen vergleichsweise robust gehalten. So steigerte Continental die Umsätze im zweiten Quartal stärker als erwartet um 13 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. ZF rechnet im Gesamtjahr mit einem Rekordumsatz von mehr als 40 Milliarden Euro.