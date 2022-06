Automobilzulieferer Schaeffler will bei Elektromobilität aufholen – Verbrenner-Aus eingeplant

Die Autosparte des Zulieferers will unter die Top drei bei der Elektromobilität vordringen. Aber Konkurrenten wie Bosch sind bei den Aufträgen bereits weit vorn.

Der Zulieferer geht davon aus, dass 2030 weltweit bereits rund 40 Prozent der Fahrzeuge vollständig elektrifiziert sein werden. (Foto: Schaeffler) Entwicklung von Teilen eines Elektromotors bei Schaeffler

Bühl Der fränkische Autozulieferer Schaeffler hat bei der Elektromobilität die Aufholjagd ausgerufen. „Im ersten Quartal 2022 ist bereits eine Reihe weiterer Elektroaufträge in Höhe von zwei Milliarden Euro eingegangen“, sagte der für das Autogeschäft zuständige Vorstand Matthias Zink am Mittwoch anlässlich einer Kundenveranstaltung in Bühl.

Der hinter Bosch, ZF, dem Schwesterunternehmen Continental sowie Mahle fünftgrößte deutsche Autozulieferer hat nach eigenen Angaben in dem Bereich in den vergangenen 15 Monaten einen Orderwert von mehr als fünf Milliarden Euro hereingeholt. „Das ist spitze“, sagte Zink.

Die Konkurrenz bewegt sich jedoch bereits in anderen Dimensionen. Weltmarktführer Bosch hat für 2021 ein Auftragsvolumen von erstmals mehr als zehn Milliarden Euro bei der Elektromobilität gemeldet. ZF will im Juli einen neuen aktuellen Stand preisgeben. Der Branchenzweite hatte im vergangenen Jahr Elektro-Aufträge in zweistelliger Milliardenhöhe in den Büchern stehen.