Automobilzulieferer ZF-Chef Wolf-Henning Scheider wechselt zum Schweizer Private-Equity-Riesen Partners Group

Zürich, Stuttgart ZF-Chef Wolf-Henning Scheider hat einen neuen Job: Der Top-Manager, der seinen Vertrag beim Friedrichshafener Automobilzulieferer auslaufen lässt, steigt Anfang kommenden Jahres beim Private-Equity-Unternehmen Partners Group ein. Das teilten die Schweizer am Dienstag mit.

Bei der Partners Group verantwortet Scheider künftig die mit Abstand größte Sparte: das Geschäft mit privaten Firmenbeteiligungen. Er wacht damit künftig über 63 Milliarden Dollar verwaltetes Vermögen. Sein Vorgänger David Layton war im vergangenen Jahr zum alleinigen CEO aufgestiegen und hatte die Private-Equity-Sparte interimsweise mitgeleitet.

Die Partners Group gehört zu den führenden Private-Equity-Häusern Europas – und zu den wenigen, die mit den großen angelsächsischen Konkurrenten mithalten können. Das Unternehmen mit Sitz im Schweizer Ort Zug ist einerseits ein Dachfonds-Anbieter, der erfolgreiche Private-Equity-Fonds identifiziert, setzt andererseits aber auch eigene Direktinvestments um. Jahrelang war die Partners Group eine der erfolgreichsten Firmen im schweizerischen Leitindex SMI. Seit November 2021 hat sich der Aktienkurs jedoch nahezu halbiert.

Mit Scheiders Verpflichtung stärkt die Partners Group ihren Fokus auf direkte Firmenbeteiligungen. Ziel sei es, in Unternehmen zu investieren, die von den Megatrends Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit profitieren. Das Schweizer Unternehmen mischt sich dabei aktiv in das Management seiner Portfoliofirmen ein und trimmt diese auf Wachstum.

Partners-Group-Chef Layton sagt über seinen neuen Private-Equity-Chef Scheider: „Mit drei Jahrzehnten Erfahrung im Senior Management ist Wolf der ideale Kandidat, um die operative Expertise zu vertiefen, die unsere transformativen Investitionsmaßnahmen unterstreicht.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Scheider wird in der Mitteilung des Unternehmens mit den Worten zitiert: „Nach einer langen Karriere in der Industrie, in der ich Unternehmen erfolgreich führte, freue ich mich über die Möglichkeit, meine Erfahrungen in das breite Unternehmensportfolio der Partners Group einzubringen.“

Erfahrener Dealmaker

Die Partners Group hält einen Mix an Direktbeteiligungen – von der Uhrenmarke Breitling über den indischen Logistikdienstleister Ecom Express bis hin zu einer Kette von Tierarztpraxen und Veterinärkliniken in den USA. Die Schweizer halten auch einige Industriebeteiligungen, etwa Form Technologies, eine Gruppe von Herstellern von Präzisionskomponenten.

Waschechte Automobilzulieferer sind bisher nicht darunter. Die Partners Group hat Scheider jedoch weniger wegen seiner Branchenexpertise eingestellt, sondern wegen seiner Erfahrung beim Firmenumbau. Der Manager hat 35 Jahre lang bei den führenden Automobilzulieferern Deutschlands gearbeitet. Sowohl bei Bosch, Mahle wie auch ZF begleitete Scheider hautnah Unternehmen in der Transformation vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität und der Neuausrichtung in der Digitalisierung.

>> Lesen Sie auch: Warum so viele Autozulieferer einen neuen Chef suchen

Seine konkreten Pläne hatte Scheider bei der Ankündigung seines Abschieds zunächst nicht mitgeteilt. Der Manager wusste in den vergangenen Jahren immer wieder zu überraschen – nun mit einem Spitzenjob bei einem der wertvollsten Finanzunternehmen der Schweiz.

Dass er ausgerechnet jetzt der Autozulieferindustrie den Rücken kehrt, wo der gesamten Branche knallharte Jahre und Rezessionsrisiken bevorstehen, zeugt von Scheiders Gespür für Timing. Schon sein Wechsel von der Autosparte von Bosch an die Konzernspitze des wesentlich kleineren Autozulieferers Mahle kam 2015 aus heiterem Himmel.

Aber Scheider wollte unbedingt CEO werden, was ihm bei Bosch verwehrt geblieben wäre. Anfang 2018 folgte dann ebenso überraschend und schnell der Sprung zum viermal so großen Wettbewerber ZF.

Penibler Zahlenmensch

Sein Vorgänger Stefan Sommer war gescheitert, weil vor allem die Eigentümer des Stiftungsunternehmens die Milliardenübernahme des US-Bremsenherstellers Wabco damals nicht wagen wollten. Scheider konnte die strategisch wichtige Akquisition zwei Jahre später doch noch durchziehen. Er kennt sich folglich auch mit transformierenden Deals aus.

ZF ist dadurch nicht nur zum Systemanbieter geworden, sondern sieht sich als weltgrößten Zulieferer im Nutzfahrzeuggeschäft. Hinter Bosch ist der Stiftungskonzern vom Bodensee zur Nummer zwei in Deutschland aufgestiegen, nachdem Continental durch die Ausgliederung seiner Antriebssparte geschrumpft ist.

Aus der Industrie und mit seiner Sozialisation im Bosch-Konzern ist es Scheider gewohnt, akribisch mit Zahlen zu steuern. Die CEOs der Unternehmen, an denen die Partners Group beteiligt ist oder sein wird, können sich auf einen sehr peniblen Anteilseigner einstellen. Scheider hat ein gewisses Controlling-Faible und die Reputation, anderen ganz genau auf die Finger zu schauen und bei Zielabweichungen auch später nachzuhalten.

Die Partners Group arbeitet eher langfristiger orientiert als andere Finanzinvestoren. Das wird Scheider, der seine Karriere in drei Stiftungsunternehmen verbrachte, sicher entgegenkommen.

Mehr: Neuer Chef für Deutschlands zweitgrößten Autozulieferer: Holger Klein übernimmt