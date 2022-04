Autonomes Fahren Bosch will Software-Entwicklung mit Zukauf drastisch beschleunigen

Der weltgrößte Autozulieferer übernimmt das britische Start-up Five. Bosch will so das Tempo bei einem Schlüsselthema der Branche deutlich erhöhen.

Das britische Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Testplattformen. (Foto: Bosch) Five-Fahrzeug

Stuttgart Das Rennen um das selbstfahrende Auto ist die spannendste Zukunftsfrage in der Autoindustrie. Nur wer hier vorn liegt, wird den Sprung in die Digitalisierung des Autos schaffen. Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will mit der Übernahme des britischen Softwarespezialisten Five seine Entwicklungsgeschwindigkeit jetzt deutlich erhöhen.

„Durch die Übernahme werden wir schneller beim Testen der Software und können Fahrzeuge schneller auf die Straße bringen“, sagt Mathias Pillin dem Handelsblatt. Er ist seit Anfang 2021 Chef der Bosch-Spezialsparte für das autonome Fahren mit 17.000 Entwicklern. Es geht um Systeme bis zum sogenannten „Level 4“, bei dem der Computer die volle Kontrolle über das Auto übernimmt.