Baidu, Huawei und andere Tech-Riesen wollen bei Automatisierung und Digitalisierung der Fahrzeuge neue Standards setzen. Das könnte deutschen Herstellern gefährlich werden.

Der Tech-Konzern Baidu und der Fahrzeughersteller Geely bauen unter der Marke Jidu gemeinsam intelligente „Autoroboter“ und wollen damit die Industrie revolutionieren. (Foto: Baidu) Elektroauto Robo-01

Peking Baidu will 2023 zwei „intelligente“ Elektroautos auf den Markt bringen. Auf der Automesse in Guangzhou präsentierte der chinesische Internetkonzern am Freitag sein erstes Serienfahrzeug Robo-01, einen Familien-SUV, sowie das Designmodell eines elektrischen Coupé. Entwickelt wurden die Fahrzeuge, die Baidu als „Autoroboter“ bezeichnet, gemeinsam mit Autobauer Geely im Joint-Venture Jidu.

Baidu will damit die Autoindustrie „revolutionieren“, wie der Suchmaschinenbetreiber selbstbewusst mitteilte. Wenn das Modell Robo-01 wie geplant 2023 in Serie geht, dürfte es „eines der technologisch fortschrittlichsten Fahrzeuge der Welt sein“, sagt Autoexperte Tu Le dem Handelsblatt. Für Tesla, aber auch andere Premiumhersteller, könne Jidu ein ernst zu nehmender Wettbewerber werden, erklärt der Gründer des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Sino Auto Insights.

