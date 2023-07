Autonomes Fahren Volkswagen startet Testlauf mit selbstfahrenden Bullis in den USA

New York Volkswagen Nutzfahrzeuge startet einen neuen Testlauf, um selbstfahrende Autos auf die Straße zu bringen. Ab diesem Juli sollen im texanischen Austin zehn elektrische Kleinbusse des Modells ID.Buzz ihre Runden drehen, wie der Konzern am Donnerstag ankündigte.

„Die Ausweitung unseres Programms für autonome Fahrzeuge auf die Region Nordamerika ist der nächste Schritt in unserer globalen strategischen Roadmap“, erklärte VW-Nutzfahrzeug-Vorstand Christian Senger. Der Probelauf solle dabei helfen, „die Technologie zu testen und zu verfeinern“. Ziel sei die „Etablierung kommerziell verfügbarer Transportangebote“.

Der Konzern hat dazu die neue Tochter Volkswagen ADMT gegründet, was für „Autonomous Driving Mobility and Transport“ steht. Sie sitzt in Austin und im kalifornischen Belmont.

Die Tochter befindet sich im Aufbau und soll bis 2026 mehrere Hundert Leute beschäftigen, erklärte die neue Leiterin Karin Lohmann. Der Standort Austin sei ideal, um mit Testfahrten zu beginnen. „Der Staat und die Stadt sind sehr offen für neue Technologien.“

In Austin hatte bereits das Start-up Argo AI, das Volkswagen gemeinsam mit Ford aufgebaut hatte, autonome Autos getestet. Im Herbst konnten sich die beiden Hersteller jedoch nicht auf nötige neue Investments einigen – Argo wurde abgewickelt. Rund 100 Leute habe VW von Argo übernommen, so Lohmann. Manche arbeiteten für ADMT in den USA, die Mehrheit am Standort München.

Komplexe Aufgabe

Die Vorgeschichte zeigt, wie schwer sich VW mit dem Thema vollautonom fahrende Fahrzeuge tut. In der Vergangenheit habe es viele optimistische Ankündigungen gegeben, so Senger, deren Zeitpläne sich später nicht als realisierbar herausgestellt hätten. „Das hat uns in eine problematische Situation gebracht.“ Nun setze man auf Realismus.

Volkswagen steht mit derlei Problemen nicht allein. Bei vielen Autokonzernen haben sich frühe Hoffnungen, zeitnah vollautonom fahrende Autos auf die Straße zu bringen, nicht erfüllt. Zu komplex und teuer ist die Technik, zu unzuverlässig sind die Systeme. Ford hatte zuletzt erklärt, sich auf die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen der Stufe zwei der gängigen Klassifizierung zu konzentrieren, die den Fahrer nur unterstützen, aber nicht ersetzen. Auch Teslas Autopilot kämpft mit gravierenden Problemen.

Die größten Hoffnungen der Branche auf vollautonome Fahrzeuge betreffen daher nicht mehr den Markt für Privatautos, sondern den für Transporter- und Taxidienste. „Die hohen Entwicklungskosten machen dies zum nächsten logischen Schritt“, glaubt Andreas Lauringer vom Start-up Kontrol, das autonomen Fahrsystemen Verkehrsregeln beibringt. Bei Bus- und Truckfahrern bestehe ein „enormer Fachkräftemangel, der durch autonome Fahrzeuge gelöst werden kann.“

Technologieführer sind die Robotaxi-Anbieter Waymo aus dem Google-Konzern und die General-Motors-Tochter Cruise. Waymo-Taxen fahren bereits ohne menschlichen Sicherheitsfahrer durch Phoenix und neuerdings durch San Francisco. Im Vergleich dazu hinkt Volkswagen hinterher.

Rückstand gegenüber Google und Co.

Man hoffe, den „eigenen Rückstand“ gegenüber Waymo und Co. aufholen zu können, heißt es bei VW. „Es ist klar: Wir sind in einer Aufholerposition“, sagte Vorstand Senger. „Aber wir haben alle Zutaten, um schnell mit den Mitbewerbern konkurrieren zu können.“

Über das Investitionsvolumen für die Entwicklungsanstrengungen schweigt sich Senger auf Nachfrage aus. Nach Handelsblatt-Informationen steckt Volkswagen Nutzfahrzeuge einen einstelligen Milliardenbetrag in die Entwicklung autonomer Fahrsysteme.

Die Verzögerung gegenüber dem Wettbewerb hängt auch mit dem Ende von Argo AI zusammen. VW hatte ursprünglich große Hoffnungen in das Joint Venture mit Ford gesetzt: Argo war in der Spitze mehr als sieben Milliarden Dollar wert und hatte über 2000 Mitarbeiter. Nach dem Einstieg 2019 kam Argo jedoch nicht so schnell voran, wie VW sich das erhofft hatte.

Wie Argo-Insider dem Handelsblatt im Herbst berichteten, hätten Ford und VW weitere 400 bis 600 Millionen Dollar einbringen müssen, um das kommende Geschäftsjahr von Argo zu sichern. Dazu sei aber insbesondere Ford nicht mehr bereit gewesen. Die Amerikaner waren dafür deutlich erfolgreicher darin, sich gefragte Software-Experten von Argo zu sichern: Mehr als 500 Mitarbeiter nahmen ein entsprechendes Übernahmeangebot von Ford an, während von VW übernommene Experten von Frust berichteten.

Inzwischen ist klar, dass VW mit dem Argo-Experiment wertvolle Zeit verloren hat. So wird von Argos Autopilot-Software praktisch nichts übernommen. Hilfreich seien die Argo-Kompetenzen vor allem im „Operations-Bereich“, sagte Senger, also lediglich beim Aufbau und Betrieb der Testfahrzeugflotte. Die Software und die Chips kommen hingegen zuvorderst vom neuen Partner Mobileye aus Israel.

Der Rückstand zeigt sich auch beim Thema Sicherheitsfahrer. Während Waymo menschliche Aufpasser in der Sonnenstadt Phoenix und nun auch in San Francisco bereits weglässt, wird Volkswagen auf sie bis „mindestens 2026“ nicht verzichten. Das zeige aber auch, wie hoch man die Sicherheit der Fahrgäste bewerte, so Senger.

VW setzt beim Aufbau der US-Flotte auf ein anderes Geschäftsmodell als in Deutschland. Während der Konzern in Hamburg und München mit dem Anbieter Moia einen eigenen Robotaxi-Dienst aufbauen will, ist ein solcher Ansatz in den USA nicht geplant.

Keine Paketliefertrucks geplant

„Der US-Markt ist deutlich reifer als der in Europa“, sagte Lohmann. Die Fahrdienstleister Uber und Lyft seien hier bereits mit großen Flotten unterwegs. „Solchen großen Transportdienstleistern wollen wir in Zukunft unsere Fahrzeuge zur Verfügung stellen.“ Uber und Lyft könnten dann ID.Buzz-Fahrzeuge in ihre Flotten integrieren, so die Hoffnung. Ein eigenes VW-Konkurrenzangebot würde da nur schaden.

Neben Taxidiensten seien vollautonome Busse auch im Transportbereich denkbar, so Lohmann. Dabei ziele man nicht auf Paketliefertrucks wie jene, die das US-Start-up Rivian für Amazon baut. Dafür sei der ID.Buzz schlicht zu klein: „Die Größe unserer Fahrzeuge ist ideal für Supermarkt-, Essens- und Eil-Lieferungen.“ Mit „vielen potenziellen Partnern“ spreche man bereits, könne aber noch keine Namen nennen. Ab September sollen die ersten externen Neugierigen nach Austin eingeladen werden, heißt es.

