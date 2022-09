Deutschlands größter Autovermieter hat lange mit der Antriebswende gehadert. Nun soll sich das Stromauto für Kunden rechnen – trotz einiger Probleme.

Jedes Jahr nimmt Sixt mehrere Zehntausend Autos bei der Industrie ab. (Foto: imago images/Ralph Peters) Sixt im Hauptbahnhof München

München Deutschlands größter Autovermieter verabschiedet sich von Benzin und Diesel. Vorstandschef Alexander Sixt sagte dem Handelsblatt: „Bis Ende des Jahrzehnts wollen wir 70 bis 90 Prozent unserer Flotte in Europa auf elektrifizierte Fahrzeuge umgestellt haben.“

Der Autovermieter wolle seine Kunden „flächendeckend für Elektroautos begeistern“ und die Stromer künftig prominent bewerben. Zudem steckt das Unternehmen 50 Millionen Euro in den Ausbau eines eigenen Ladenetzes.

Sixt will insbesondere seine Vermietstationen in den Flughäfen und den Innenstädten mit Schnellladern ausrüsten. „Heute kommen die Autos vollgetankt zurück, in Zukunft gehen wir aktuell davon aus, dass wir das Laden für den Kunden übernehmen.“

