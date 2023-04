Autozulieferer Aktionärsvertreter verweigern Conti-Chefaufseher Wolfgang Reitzle die Entlastung

Deka und DSW werden sich auf der Hauptversammlung bei der Abstimmung zur Entlastung von Reitzle enthalten. Der Grund: seine ungeklärte Rolle bei der Aufklärung des Dieselskandals.

Aktionärsvertreter kritisierten die Rolle des Continental-Chefaufsehers. (Foto: Reuters) Wolfgang Reitzle

Düsseldorf Die Aktionärsvertreter der Deka nehmen vor der Hauptversammlung von Continental den Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Reitzle in die Pflicht. „Continental befindet sich weiterhin im Dickicht des Abgasskandals. Der Aufsichtsrat scheint den Kopf in den Sand zu stecken. Er sollte endlich Klarheit in den Abgasskandal bringen und klären, welche Rolle dabei der Vorsitzende Wolfgang Reitzle gespielt hat“, sagt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka Investment.

Mehr noch: Die Deka wird Reitzle auf der HV des Dax-Konzerns die Entlastung verwehren. „Wir enthalten uns bei Tagesordnungspunkt 4.1 Entlastung Dr. Wolfgang Reitzle aufgrund der unklaren Rolle bei der Aufklärung des Abgasskandals“, teilt die Deka mit. Mit ihrer Kritik steht sie nicht allein, auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) wird sich bei der Abstimmung zur Entlastung des Aufsichtsrats enthalten.