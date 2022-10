Autozulieferer Bosch baut Elektromotoren-Fertigung in den USA aus

Der Zulieferer steckt mehr als 260 Millionen Dollar in die Produktion von Elektromotoren in den USA. Dadurch sollen in Charleston Hunderte neue Arbeitsplätze entstehen.

Frankfurt Der Autozulieferer Bosch vergrößert dank steigender Nachfrage seine gerade erst gestartete Fertigung von Elektromotoren in den USA. An seinem größten US-Standort in Charleston investiere Bosch mehr als 260 Millionen Dollar in den Ausbau der Produktion bis Ende nächsten Jahres, teilte der Stiftungskonzern am Dienstag mit. Bis Mitte des Jahrzehnts entstünden 350 neue Arbeitsplätze.

Das Unternehmen habe soviel Neugeschäft für Elektromobilität gewonnen, dass die Erweiterung notwendig sei. Derzeit sind an dem Standort rund 1500 Menschen beschäftigt, hauptsächlich noch mit Komponenten für Verbrennungsmotoren. Die Teilefertigung für Dieselmotoren laufe in Charleston aus wie 2020 angekündigt.

Auch am Standort Anderson, ebenfalls in South Carolina, verstärkt Bosch das Geschäft mit alternativer Antriebstechnik. Ein Teil der Investitionen dort von gut 200 Millionen Dollar fließe in die ab 2026 geplante Produktion von mobilen Brennstoffzellen-Stapeln, sogenannten Stacks.

