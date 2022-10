Autozulieferer Bosch baut US-Elektromotor-Werk aus – Rivian gehört zu den Kunden

Der Zulieferer steckt mehr als 260 Millionen Dollar in die Produktion von Elektromotoren. Die Nachfrage übersteige die Planungen. Auch andere deutsche Autofirmen bauen in Nordamerika aus.

Der Autozulieferer reagiert auf die steigende Nachfrage nach Elektromotoren. (Foto: dpa) Bosch

New York Der Autozulieferer Bosch vergrößert dank steigender Nachfrage seine gerade erst gestartete Fertigung von Elektromotoren in den USA. An seinem größten US-Standort in Charleston, South Carolina, investiere Bosch mehr als 260 Millionen Dollar in den Ausbau der Produktion, wie der Stiftungskonzern am Dienstag mitteilte.

Die Erweiterung soll bis Ende des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Bis 2025 will Bosch mindestens 350 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen habe so viel Neugeschäft für Elektromobilität gewonnen, dass die Erweiterung notwendig sei.

Erst in diesem Oktober hatte Bosch in Charleston die Produktion von Elektromotoren aufgenommen. Diese sind für den lokalen Markt gedacht. Abnehmer ist der US-Elektroautohersteller Rivian. Künftig könnten auch weitere Hersteller beliefert werden, erklärte Bosch, machte zu geplanten Stückzahlen aber keine Angaben.