Autozulieferer Bosch erwartet deutliches Umsatzplus für Kernsparte

Der weltweit größte Autozulieferer rechnet in seiner Mobility-Sparte mit einem Umsatzplus von gut zehn Prozent. Neben der Elektromobilität sieht Bosch die Fahrzeug-Software als künftiges Wachstumsfeld.

Frankfurt Der Autozulieferer Bosch geht bei einem herausfordernden Marktumfeld in seiner Kernsparte Mobility von gut zehn Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr aus. „Darin sind Preiseffekte enthalten, aber auch starke Volumenzuwächse“, teilte Bosch am Montag zur Automesse IAA in München mit.

Im vergangenen Jahr legte der Umsatz des weltweit größten Zulieferers trotz Chip-Mangel und lahmender Autoproduktion wechselkursbereinigt um zwölf Prozent auf 52,6 Milliarden Euro zu. „Insgesamt zeichnet sich für Bosch eine positive Geschäftsentwicklung ab, aber das Umfeld bleibt volatil und herausfordernd.“

In Deutschland legen die Neuzulassungen zwar weiter zu, doch in der Autoindustrie trüben sich die Aussichten zunehmend ein, während der Nachfragestau der Corona-Pandemie abgebaut wird.

Neben Elektromobilität sieht Bosch die Fahrzeug-Software als künftiges Wachstumsfeld. Dabei komme es neben der Hardware besonders auf das Zusammenspiel von Software aus verschiedenen Quellen an, erklärte Bosch-Chef Stefan Hartung.

So könne Software von Bosch auf Computerchips verschiedener Hersteller laufen. Allein mit Rechnern für Fahrerassistenz und Infotainment erwarte das Unternehmen 2026 einen Umsatz von drei Milliarden Euro. Bei der Elektromobilität sieht sich der Stiftungskonzern auf Kurs, bis 2026 die angepeilten sechs Milliarden Euro Umsatz im Jahr zu erreichen.

