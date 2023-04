Autozulieferer Conti-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Nikolai Setzer

Düsseldorf Der Aufsichtsrat von Continental hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Nikolai Setzer um fünf Jahre verlängert. Das wurde am Donnerstag im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung des Dax-Konzerns bekannt. Der aktuelle Vertrag des CEOs wäre 2024 ausgelaufen.

„Nikolai Setzer genießt unser vollstes Vertrauen. Er hat in den vergangenen drei Jahren die Transformation von Continental erfolgreich eingeleitet und konsequent vorangetrieben. Er wird das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle.

Das Gremium hat im Zuge dessen einen neuen Vorstand für Contis wichtigste Geschäftssparte ernannt. Philipp von Hirschheydt, derzeit Leiter des Display-Geschäfts, übernimmt ab Mai die Verantwortung für den sogenannten Automotive-Bereich.

Dort bündelt Continental sein Zukunftsgeschäft mit Autokomponenten, Autosoftware und Sensorik. Der Posten war seit mehr als zwei Jahren vakant, der Aufgabenbereich zuletzt bei Setzer verortet. Von Hirschheydt ist ein enger Vertrauter des Conti-Chefs. 2018 hatte er das Reifenersatzgeschäft verantwortet, als Setzer dort Vorstand war.

„Nachdem Setzer das Automotive-Geschäft in einem äußerst schwierigen Umfeld mit einer markt- und kundenorientierten Struktur strategisch neu aufgestellt hat, übergibt er die Verantwortung nun an von Hirschheydt“, heißt es in einer Konzernmitteilung.

Der 48-Jährige wird eine zentrale Position übernehmen, da Konzernchef Setzer den langfristigen Erfolg des Gesamtkonzerns an diese Sparte knüpft. Sie seien Grundlage für das Mittelfristziel einer Gewinnmarge von acht bis elf Prozent „verbesserte Ergebnisse im Bereich Automotive“, sagt der Conti-Chef laut Redetext auf der zwischenzeitlich wegen technischer Probleme unterbrochenen HV.

Bislang ist es Conti nicht gelungen, die Sparte nachhaltig in die Gewinnzone zu überführen. Im vergangenen Jahr schrieb das Automotive-Geschäft einen Verlust von 0,2 Prozent. Das Problem sind hohe Ausgaben für diesen Bereich, da unter anderem die Entwicklung von Hard- und Software für das automatisierte Fahren hohe Investitionen erfordert.

Setzer gab von Hirschheydt auf der HV die Richtung vor. Conti wolle sich im Bereich Automotive fokussieren, so der Conti-Chef. „Bei der Forschung und Entwicklung. Auch hier wollen wir noch effizienter werden“, sagt er.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung könne eine Partnerschaft mit dem US-Roboterauto-Unternehmen Aurora ermöglichen, die Conti im Vorfeld der Hauptversammlung veröffentlicht hat. Gemeinsam wird man automatisierte Lkw-Systeme entwickeln, Conti beliefert Aurora unter anderem mit Hochleistungsrechnern und Sensoren.

Vorstand wächst von fünf auf sieben Personen

Die Aktionäre werden sich in diesem Jahr derweil wie angekündigt mit einer niedrigeren Dividende von 1,50 Euro je Aktie begnügen müssen. Setzer begründet dies mit negativen Sondereffekten und der rückläufigen Aktienkursentwicklung.

Für Kritik bei Aktionären und im Konzern sorgte auch das breite Aufgabenfeld von Setzer. Konzernführung, das Automotive-Geschäft und die Compliance lagen bislang beim 52-Jährigen. Der Aufsichtsrat entlastet Setzer nun. So rückt gemeinsam mit von Hirschheydt auch Olaf Schick in den Vorstand von Conti. Der ehemalige Mercedes-Manager wird ab Mai für die Compliance zuständig sein. Der Continental-Vorstand wächst dann von fünf auf sieben Personen, darunter zwei Frauen.

Das Aufsichtsgremium um Chefaufseher Reitzle wird auf der virtuellen Hauptversammlung vor allem von den Aktionärsschützern angegangen. Die Deka, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und die Union Investment verwehren dem Aufsichtsrat die Entlastung.

Laut Deka sei noch immer ungeklärt, welche Rolle Reitzle bei der Aufarbeitung des Dieselskandals spiele. Die DSW sieht Versäumnisse bei der Compliance, die durch die bekannt gewordenen Manipulationen von Klima- und Industrieschläuchen deutlich wurden. Zu allem Übel musste Continental Ende vergangenen Jahres zugeben, dass bei einem zunächst abgewendet geglaubten Cyberangriff rund 40 Terabyte Daten gestohlen werden konnten.

