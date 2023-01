Autozulieferer Continental kündigt Partnerschaft mit Halbleiterunternehmen Ambarella an

Die großen deutschen Autozulieferer treiben ihre Angebote für autonomes Fahren voran. Continental will mit Ambarella KI-basierte Software- und Hardwaresysteme entwickeln.

Bereits im November des vergangenen Jahres hatte Continental angekündigt, ihre Fahrassistenzsysteme mit der Ein-Chip-Systemfamilie von Ambarella auszustatten. (Foto: imago images/Manfred Segerer) Die Continental AG mit Sitz in Hannover

Frankfurt, Santa Clara Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat eine strategische Partnerschaft mit dem US-Halbleiterunternehmen Ambarella bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die Unternehmen Software- und Hardwaresysteme auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) für das assistierte und automatisierte Fahren entwickeln, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung von Continental hieß. Das Unternehmen Ambarella mit Sitz in Santa Clara entwirft KI für Halbleiter.

Im November des vergangenen Jahres hatte Continental angekündigt, ihre Fahrassistenzsysteme mit der Ein-Chip-Systemfamilie von Ambarella auszustatten. Der Hauptsitz von Continental ist in Hannover.

Auch die anderen großen deutschen Autozulieferer treiben angesichts hoher Wachstumserwartungen ihre Angebote für autonomes Fahren voran. ZF Friedrichshafen stellte auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas Pläne zu einem autonom fahrenden Elektroshuttle für den Stadtverkehr vor. Zusammen mit dem US-Mobilitätsdienstleister Beep will ZF Tausende Fahrzeuge in den USA auf die Straße bringen.

Branchenriese Bosch präsentierte auf der Messe Neuheiten in der Sensortechnik für automatisiertes Fahren.

