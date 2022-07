Autozulieferer Continental übertrifft Analystenerwartungen, liegt aber unter Vorjahresquartal

Der Zulieferer schlägt sich angesichts gestiegener Rohstoffkosten im zweiten Quartal wacker. Allerdings bleibt das Kerngeschäft mit Autokomponenten und Software Contis Problemfall.

München, Düsseldorf Der Autozulieferer Continental hat im zweiten Quartal operativ besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten. Der Konzernumsatz habe mit 9,4 Milliarden Euro um rund 200 Millionen über den Schätzungen der Experten gelegen, teilte Continental am Mittwoch in Hannover mit. Die bereinigte Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) liege mit 4,4 Prozent ebenfalls über den durchschnittlichen Analystenprognosen (4,2 Prozent). Das entspricht einem Ebit von gut 410 Millionen Euro. An der im April gesenkten Prognose für 2022 hält Continental fest.

Allerdings liegt Continental mit dieser Zwischenbilanz unter den Zahlen aus dem Vorjahresquartal. So lag die Konzern-Ebit-Marge 2021 noch bei über sechs Prozent. Produktionsunterbrechung in China wegen strenger Lockdowns, steigende Rohstoff- und Logistikkosten sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine machen der Autobranche im Gesamten zu schaffen.

So fiel der Umsatz zwar vor allem in der Automotive-Sparte besser aus als die Experten Conti zugetraut hatten, das operative Ergebnis lag im Reifen-Geschäft über den Erwartungen, bei ContiTech deutlich darunter. Doch Continental hat weiterhin Probleme, sein Kerngeschäft zu sanieren. Die Automotive-Sparte für Autokomponenten, Sensorik und Software schreibt auch im zweiten Quartal Verluste. Die bereinigte Ebit-Marge belief sich bei einem Sparten-Umsatz von 4,3 Milliarden Euro auf minus 2,3 Prozent.

Konzernchef Nikolai Setzer und der neuen Finanzvorständin Katja Dürrfeld läuft die Zeit davon, die Sparte wieder profitabel zu machen, eines der erklärten Hauptziele der beiden Vorstände. Nach den Abgängen langjähriger Vorstände ist Setzer selbst für das Kerngeschäft von Continental verantwortlich. Continental muss zudem Abschreibungen von fast einer halben Milliarde Euro vornehmen, davon 370 Millionen Euro auf Firmenwerte und Sachanlagen, weil die Zinsen gestiegen sind und sich damit der Abzinsungsfaktor erhöht hat. Die zusätzlichen Sanktionen gegen Russland schlagen im dortigen Geschäft der Reifen-Sparte mit Abschreibungen von 75 Millionen Euro zu Buche. Continental hatte zuletzt einen Komplett-Rückzug aus Russland erwogen.