Autozulieferer Continental und Vitesco streiten weiter über Kosten des Dieselskandals

Düsseldorf Continental und die heute eigenständige Antriebssparte Vitesco streiten nach Informationen des Handelsblatts darum, wer welchen Teil des Schadens durch die Verwicklung in den Dieselskandal begleichen muss. Aus Aufsichtsratskreisen von Vitesco heißt es, dass es – anders als zuletzt berichtet – keine Einigung zwischen den Unternehmen darüber gebe. Dabei geht es nicht nur um Strafzahlungen, sondern auch um die sehr teure Aufarbeitung durch externe Kanzleien.

Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen zwar noch, Insider gehen aber davon aus, dass allein für das fällige Bußgeld samt Abschöpfung der illegal erzielten Gewinne ein dreistelliger Millionenbetrag zu erwarten sei. Die Wettbewerber Bosch (90 Millionen Euro) und ZF (42,5 Millionen Euro) kamen zwar billiger davon, haben aber auch vergleichsweise gut mit den Ermittlern kooperiert.

Bei Continental gestaltet sich die strafrechtliche Aufarbeitung wesentlich schwieriger. Der Hannoveraner Konzern versuchte lange, die Beteiligung an der Manipulation von Dieselmotoren herunterzuspielen, obwohl es früh Hinweise auf die Beteiligung einzelner Mitarbeiter gab.

In einem Bericht der Kanzlei Noerr aus dem Jahr 2016 war zu lesen, dass mindestens zwei Mitarbeiter des Zulieferers die Funktionsweise der an Volkswagen gelieferten Betrugssoftware verstanden hätten.

Danach kam die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen lange kaum weiter – offenbar auch, weil ihr das Unternehmen Informationen vorenthielt. Schließlich verloren die Ermittler die Geduld. In den Jahren 2020 und 2021 rückten sie gleich zu mehreren Durchsuchungen nach Hannover und Regensburg – dem Hauptsitz von Vitesco – aus.

Oberstaatsanwalt Malte Rabe von Kühlewein führt die Ermittlungen gegen rund 60 Beschuldigte. Gegen sechs davon auch wegen des Tatvorwurfs der Untreue oder Beihilfe zur Untreue. „Im Übrigen wird wegen Aufsichtspflichtverletzung als Ordnungswidrigkeit gegen zwei weitere Betroffene ermittelt“, teilte eine Behördensprecherin auf Nachfrage mit. Damit gibt es – abseits von Volkswagen – im Abgasskandal kein Unternehmen, bei dem die Dieselermittlungen ein solches Ausmaß haben.

250 Millionen Euro stehen im Raum

Continental und Vitesco erwarten also hohe Kosten. Oberstaatsanwalt Rabe von Kühlewein hatte in der Vernehmung von Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle einmal selbst den Betrag von 250 Millionen Euro in den Raum gestellt. Doch das ist nicht das einzige Problem: Die Unternehmen haben für die rechtliche Aufarbeitung der Affäre viel Geld ausgegeben. Die Rede ist von einem mindestens hohen zweistelligen Millionenbetrag, der weiter steigt.

Der Vertrag, der die Abspaltung Vitescos vom Continental-Konzern regelt, schreibt grundsätzlich fest, dass Vitesco die Diesel-Altlasten übernehmen muss. Vitesco hat dafür auch Rückstellungen von 80 Millionen Euro gebildet. Auch Continental hat Rückstellungen gebildet, laut Finanzvorständin Katja Dürrfeld einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Die Rückstellungen seien aus buchhalterischen Gründen aufgebaut worden. Nach einer möglichen Bußgeldzahlung müsste aus Sicht von Continental laut Trennungsvereinbarung Vitesco den Betrag im Anschluss an Conti zurücküberweisen. „Das Letzte, was ich von Vitesco-Chef Andreas Wolf gehört habe, ist, dass Vitesco sich an die Konzerntrennungsvereinbarung halten wird“, sagte Conti-Finanzchefin Dürrfeld.

Die ehemalige Conti-Antriebssparte will Conti keinen Blankoscheck ausstellen. (Foto: dpa) Vitesco

Die Frage ist jedoch, wie weit diese Vereinbarung reicht. Mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, dass Vitesco keinesfalls bereit ist, einen Blankoscheck auszustellen. Dass die Kosten derart aus dem Ruder gelaufen sind, liegt aus Sicht von Vitesco auch an Fehlern, die Continental zu verantworten hat. „So wie Continental mit der Sache umgegangen ist, kann man es nicht machen“, sagt ein Insider. Auf Nachfrage wollte sich das Unternehmen nicht äußern.

Ein wesentlicher Streitpunkt sind die Kosten der internen Aufarbeitung bei Continental. Nachdem die erste Untersuchung durch die Kanzlei Noerr sich als problematisch erwiesen hat, engagierte der Konzern neue Anwälte. Die Wahl fiel auf die US-Sozietät Skadden Arps und die Strafrechtskanzlei Knauer. Mit großem Aufwand wurden erneut Dokumente gewälzt, E-Mails gesichtet und Mitarbeiter befragt. Skadden genießt einen guten Ruf für solche Aufgaben – gehört aber auch zu den teuersten Adressen hierzulande.

Verfahren gegen Kronzeugen eingestellt

Vitesco soll darüber verärgert sein. Man sei nicht ohne Weiteres bereit, die Rechnung für eine von Continental beauftrage Luxus-Untersuchung zu begleichen, ist aus Regensburg zu hören. Auch von der Qualität der Arbeit ist Vitesco nicht überzeugt. Deshalb hat sich das Unternehmen entschieden, eine eigene Untersuchung durch die Kanzlei Hogan Lovells zu beauftragen. Dem Vernehmen nach ist die Vitesco-Aufarbeitung aber deutlich schlanker und kostengünstiger als bei Continental.

Derweil vermeldete die Staatsanwaltschaft Hannover bei den Ermittlungen vor Kurzem einen Durchbruch: Ein beschuldigter technischer Projektleiter habe ausgepackt und die Ermittlungen deutlich vorangebracht. „Das Verfahren gegen ihn wurde mit Zustimmung des Gerichts unter der Bedingung der Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Staatsanwaltschaft habe zu seinen Gunsten die Kronzeugenregelung angewendet, die eine erhebliche Sanktionsmilderung möglich mache. Der Verteidiger des Projektleiters wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

Nun soll es weitere Verdächtige geben, die ebenfalls mit der Staatsanwaltschaft kooperieren – in der Hoffnung, dass ihnen ein langwieriger Strafprozess erspart bleibt.

Mehr: Gutes Auftaktquartal und Großauftrag geben Continental Rückenwind.