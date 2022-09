Autozulieferer Der nächste Chef für Mahle: Franz folgt auf Frick – der wechselt zu ZF

Mahle bekommt einmal mehr eine neue Führungsspitze. Gleichzeitig verliert es seinen zweimaligen Interimschef an einen größeren Konkurrenten.

Franz wird neuer Mahle-Chef. (Foto: LKQ Europe) Arnd Franz

Stuttgart Der aktuelle Interimschef des Stuttgarter Automobilzulieferers Mahle, Michael Frick, wird neuer Finanzchef des viermal größeren Konkurrenten ZF Friedrichshafen. „Es ist noch nicht offiziell, aber der Wechsel ist perfekt“, sagte ein mit dem Vorgang vertrauter Insider in Stuttgart dem Handelsblatt. Frick arbeitet seit 2003 für Mahle, seit 2014 als Finanzvorstand und in den vergangenen Monaten als Interims-CEO.

Neuer CEO von Mahle wird Arnd Franz, derzeit Chef des Ersatzteilhändlers LKQ Europe. Über das Stühlerücken bei Mahle und ZF hatte am Montag zuerst die „Wirtschaftswoche“ berichtet. Eine Mahle-Sprecherin wollte die anstehenden Personalien nicht kommentieren, auch ZF wollte sich auf Anfrage des Handelsblatts nicht äußern.

Mahle hat in den vergangenen Jahren über ein Zehntel seiner Mitarbeiter verloren und in vier Jahren drei Chefs verschlissen. Zuletzt ging CEO Matthias Arleth am Karfreitag nach nur vier Monaten im Amt. Seither führte Frick den viertgrößten deutschen Autozulieferer zum zweiten Mal interimsweise.