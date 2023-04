Autozulieferer Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf gibt Chefposten bei Elring-Klinger ab

Nach 17 Jahren an der Spitze des Autozulieferers tritt Stefan Wolf überraschend ab. Gründe nannten beide Seiten zunächst nicht.

Der Jurist stieg 1997 beim Autozulieferer ein. (Foto: dpa) Stefan Wolf

Stuttgart Stefan Wolf tritt überraschend von seinem Chefposten beim Autozulieferer Elring-Klinger zurück. Der Aufsichtsrat habe sich am Donnerstag mit dem 61-Jährigen darauf verständigt, dass er sein Amt mit Wirkung zum 30. Juni 2023 abgebe, teilte das Unternehmen aus Dettingen an der Erms am Freitag mit.

Wolfs Aufgaben als Vorstandssprecher übernehme vorübergehend Finanzchef Thomas Jessulat. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits eingeleitet. Wolf führte den Konzern seit 17 Jahren. Er stieg dort 1997 als Syndikusanwalt ein, verantwortete später die Bereiche Recht, Personal und Investor Relations.

Einen Grund für sein Ausscheiden nannte Elring-Klinger zunächst nicht. Wolf führt seit 2020 auch den Arbeitgeberverband Gesamtmetall, in dem sich die regionalen Metallarbeitgeberverbände Deutschlands zusammengeschlossen haben. Der Verband erklärte am Donnerstag, Wolf sei im Sommer 2022 einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt worden. Dies gelte zunächst weiter.

Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Tübingen ein Ermittlungsverfahren wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt gegen Wolf eingeleitet hat. Laut Medienberichten soll er seine private Haushälterin schwarz beschäftigt haben. Unternehmen und Gesamtmetall bezeichneten die Ermittlungen damals als „Privatangelegenheit".