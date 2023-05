Autozulieferer Gutes Auftaktquartal und Großauftrag geben Continental Rückenwind

Düsseldorf Continental hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. So legten die Einnahmen im Vergleich zum schwachen Auftaktquartal im vergangenen Jahr um elf Prozent zu auf über zehn Milliarden Euro, wie der Autozulieferer am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 35 Prozent auf 578 Millionen Euro.

„Das erste Quartal 2023 haben wir vor dem Hintergrund der belastenden Markt- und Umfeldbedingungen mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen“, sagt Konzernchef Nikolai Setzer. Der Dax-Zulieferer profitiert von der allgemeinen Erholung der Pkw-Absatzmärkte in Europa, den USA und China.

Ein Milliardenauftrag im kriselnden Automotive-Segment verleiht zusätzlichen Rückenwind. Die Sparte, in der Conti sein Zukunftsgeschäft mit Sensorik, Elektronik, Software und Autokomponenten bündelt, gilt seit Jahren als Problemfall. Die hohen Investitionen in das Geschäft zahlten bislang nicht auf den Konzerngewinn ein. Hier macht Conti kleine Fortschritte.

Zum Jahresauftakt konnte die Sparte wie bereits im letzten Quartal 2022 schwarze Zahlen schreiben. Die Gewinnmarge lag bei 0,8 Prozent. Setzer rechnet hier mit weiteren Fortschritten. Das Ergebnis im ersten Quartal liege wie erwartet unterhalb der Prognose für das Gesamtjahr. „Dies wird sich gemäß unseren Erwartungen im weiteren Jahresverlauf entsprechend positiv entwickeln“, sagte Setzer.

Im ersten Quartal legte der Auftragseingang in der Autosparte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 13 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro zu. Darunter war ein Großauftrag für Radarsensoren in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Bei Conti gilt das Geschäft mit dem automatisierten Fahren als eines der Felder, in die das Unternehmen große Wachstumshoffnungen steckt.

Der Continental-Chef blickt auf ein gutes Auftaktquartal zurück. (Foto: dpa) Continental

Der Zulieferer macht keine Angaben dazu, von welchem Autobauer der Auftrag stammt. Conti beliefert diverse Hersteller mit Radarlösungen, unter anderem auch Tesla. Der US-Elektroautopionier verbaut neuerdings wieder Radarsensoren in seine Fahrzeuge. Aus Branchenkreisen heißt es, dass Continental für das Model 3 entsprechende Lösungen liefert.

Der Umsatz der Autosparte legte um über 18 Prozent auf fünf Milliarden Euro zu. Rund die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet Conti dabei auf dem europäischen Markt. Nordamerika macht 21 Prozent aus, China lediglich 13 Prozent.

Das positive Gesamtbild wird allerdings vom stark negativen Cashflow getrübt. Im abgelaufenen Quartal belief sich das Minus auf 949 Millionen Euro. Laut Finanzvorständin Katja Dürrfeld hatte das zwei Gründe: „Eine erhöhte Vorratshaltung zur Aufrechterhaltung unserer Lieferketten sowie einen hohen Forderungsbestand. Beides planen wir im Laufe des Jahres zu verringern“, sagte die Managerin.

Am Ausblick für das Gesamtjahr rüttelt Conti nicht. Der Vorstand rechnet mit einem Umsatz zwischen 42 und 45 Milliarden Euro und einer Gewinnmarge von 5,5 bis 6,5 Prozent.

