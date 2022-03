Autozulieferer Kontroverse Abspaltungspläne – Was bleibt von Continental übrig?

Contis Autogeschäft schreibt seit Jahren kaum Gewinne. Eine Abspaltung des automatisierten Fahrens könnte neue Werte schaffen. Doch nicht alle im Konzern sind überzeugt.

Das lahmende Autogeschäft ist die größte Baustelle des Conti-Chefs. (Foto: dpa) Nikolai Setzer

Düsseldorf Wolfgang Reitzle will alles aus Continental herausholen. Der Aufsichtsratschef des Dax-Konzerns hat es auf eine höhere Börsenbewertung und mehr Kapital abgesehen. Sein Plan: Die Conti-Sparte für das automatisierte Fahren aus dem Gesamtkonzern herauslösen und dadurch den wirklichen Wert des wichtigsten Zukunftsgeschäfts für Investoren sichtbar machen. Die könnten sich dann auch an den hohen Investitionen beteiligen. Ankeraktionär Schaeffler, so hört man, scheint dem Plan nicht abgeneigt zu sein. Das berichtete das Handelsblatt Anfang Februar.

Die finanzielle Logik hinter dem Masterplan ist bestechend. Aus industrieller Sicht aber ist es ein Risiko. Im Unternehmen und im Aufsichtsrat gibt es neben vielen Befürwortern auch Gegner dieser Strategie. „Was bleibt denn dann noch von Continental übrig?“, fragt ein Aufsichtsratsmitglied. Damit mache sich Conti als Konzern nur angreifbar. Konkurrenten könnten Bestandteile des Unternehmens übernehmen. Am Ende wäre Conti wieder überwiegend ein Reifenhersteller mit vergleichsweise kleinem Software-Geschäft.