 Autozulieferer: Leoni mit knappem Gewinn – aber nur vor hohen Sanierungslasten

Die Wertberichtigungen durch die laufende Sanierung könnte das Ergebnis mit einem dreistelligen Millionenbetrag belasten. Auch der Cashflow ist nur dank eines Verkaufs positiv.

Der Kabelspezialist will mit einem Kapitalschnitt aus der Schuldenfalle kommen. (Foto: dpa) Leoni

Frankfurt Der angeschlagene Autozulieferer Leoni hat 2022 einen knappen operativen Gewinn vor Sondereffekten erzielt – in dem aber erwartete Wertberichtigungen durch die Sanierung noch nicht enthalten sind. Bei einem in etwa stabilen Umsatz von rund 5,1 Milliarden Euro sei der Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereffekten auf rund elf (Vorjahr 130) Millionen Euro gesunken, teilte der fränkische Kabelspezialist am Freitag nach Börsenschluss mit.

Allerdings werde durch die laufende Sanierung erheblicher Wertberichtigungsbedarf erwartet, der mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag das Ergebnis 2022 belasten könnte. Auch der Cashflow war im vergangenen Jahr nur dank eines Verkaufserlöses von 278 Millionen Euro positiv und betrug rund 126 (Vorjahr minus zwölf) Millionen Euro.

Im vierten Quartal 2022 habe sich das Abrufverhalten der Kunden und damit das operative Geschäft gegenüber den Vorquartalen stabilisiert, erklärte das Unternehmen, das mit einem Kapitalschnitt aus der Schuldenfalle kommen will.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte Leoni bei einer erfolgreichen Refinanzierung einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro, ein Ebit vor Sondereffekten im hohen zweistelligen Millionenbereich und einen ausgeglichenen Free Cashflow, der allerdings nach Finanzierungskosten auch 2023 erheblich negativ sein werde. "Die im Jahr 2022 gezeigte operative Entwicklung reicht trotz der Fortschritte nicht aus, um die Zinsen und Leasingsaufwände zu tragen", erklärte Leoni. Das Unternehmen hatte ursprünglich für 442 Millionen Euro seine Kabelsparte verkaufen und damit Schulden tilgen wollen. Der Verkauf scheiterte, nun sollen die Banken, bei denen Leoni Milliardenschulden hat, offenbar Aktien oder Besserungsscheine bekommen und danach 90 bis 95 Prozent an Leoni halten. Die Altaktionäre müssten dabei durch einen Kapitalschnitt erhebliche Einbußen hinnehmen. Der Sanierungsplan ließ die Leoni-Aktie um mehr als ein Drittel auf unter vier Euro abstürzen. Mehr: Rettungsaktion für angeschlagenen Autozulieferer: Schmerzhafter Kapitalschnitt bei Leoni