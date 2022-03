Autozulieferer Leoni: Produktion in ukrainischen Werken läuft wieder in begrenztem Umfang

Der Kabelbaum-Spezialist versucht die kriegsbedingten Produktionsausfälle „bestmöglich zu beherrschen“. CEO Kamper sieht den Autozulieferer trotz der Herausforderungen auf Kurs.

In den beiden ukrainischen Werken des Kabelbaum-Spezialisten ruht die Produktion. (Foto: Future Publishing/Getty Images) Leoni-Werk in der Nähe von Lwiw

München Die Produktion des Kabelbaum-Spezialisten Leoni in seinen beiden ukrainischen Werken läuft derzeit wieder in begrenztem Umfang. Dies geschehe unter strengsten Sicherheitsbedingungen und in Einklang mit dem Willen der ukrainischen Regierung und den Wünschen der Belegschaft, teilte Leoni am Mittwoch mit.

Leoni hat zwei Werke in dem von Russland angegriffenen Land in der Nähe von Lwiw im Westen. Die Produktionsunterbrechungen hatten auch für die Leoni-Kunden direkte Konsequenzen. So mussten BMW und Volkswagen die Produktion wegen fehlender Kabelbäume zeitweise unterbrechen.

Der Konzern beschäftigt in der Ukraine 7000 Menschen. Leoni-Vorstandschef Aldo Kamper sagte: „Es ist beeindruckend und bewegend zugleich, wie entschlossen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sich nicht unterkriegen zu lassen.“ Ihre Sicherheit habe absolute Priorität.