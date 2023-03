Autozulieferer Österreichischer Unternehmer Pierer übernimmt Leoni komplett

Beim angeschlagenen Autozulieferer Leoni zeichnet sich eine Einigung mit den Gläubigern ab: Großaktionär Stefan Pierer will dem Unternehmen frisches Kapitel geben.

Der Großaktionär Pierer will zum Alleineigentümer werden. (Foto: dpa) Leoni

München Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer will den angeschlagenen Autozulieferer Leoni retten und dessen Alleineigentümer werden. Großaktionär Pierer sei bereit, Leoni 150 Millionen Euro frisches Kapital zur Verfügung zu stellen und einen Teil der Bankschulden zu übernehmen, so dass das Nürnberger Unternehmen entschuldet werden könne, teilte Leoni am Mittwoch mit.

Die übrigen Aktionäre gehen im Zuge des Kapitalschnitts leer aus. Die Banken und Schuldscheingläubiger können darauf hoffen, nach der Sanierung einen Teil des Geldes wieder zurückzubekommen. Leoni wäre damit bis Ende 2026 gerettet.

„Bei diesem Sanierungskonzept handelt es sich aus Sicht des Vorstandes um die einzige verbleibende Sanierungslösung“, hieß es in der Mitteilung. Die Verhandlungen mit Pierer und den Gläubigern seien fortgeschritten, mit einer Einigung sei kurzfristig zu rechnen. Pierer hält bisher gut 20 Prozent an Leoni.

