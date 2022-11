Autozulieferer „Perfekter Sturm“: Steigende Verluste setzen Leoni unter Druck

Der Bordnetzspezialist kann seine Umsätze zwar steigern. Doch sorgen die gestiegenen Materialkosten für rote Zahlen. Die Gesamtlage bereitet der Konzernspitze große Sorgen.

Die Produktion in dem Werk musste wegen des Krieges zeitweise unterbrochen werden. (Foto: Future Publishing/Getty Images) Leoni-Werk in der Ukraine

München Höhere Verluste setzen den Autozulieferer Leoni unter Druck. Im dritten Quartal stiegen das Minus im Konzern von 27 auf 88 Millionen Euro. „Nicht zu Unrecht sprechen Experten vom perfekten Sturm, mit dem sich die Branche der Autozulieferer konfrontiert sieht“, sagte Vorstandschef Aldo Kamper am Dienstag. Die steigenden Kosten für Material, Logistik sowie gestresste Lieferketten und volatile Produktabrufe machten der Industrie zu schaffen.

Leoni steckt seit Jahren in der Krise. Der Anlauf eines neuen Werks in Mexiko war zum Desaster geraten, in der Corona-Pandemie musste das Unternehmen als eines der ersten Staatshilfe beantragen. Mit Hilfe eines Restrukturierungsprogramms und Verhandlungen mit den Banken gelang es Kamper, die Finanzen auf solidere Beine zu stellen. Doch bleiben die Herausforderungen groß.