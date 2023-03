Autozulieferer Reifen- und Industriegeschäft retten Continentals Bilanz – Dividende sinkt

Continental-Produktion in Frankfurt

Düsseldorf Der Autozulieferer Continental hat auch 2022 seine Abhängigkeit vom Reifengeschäft nicht verringern können. Von den rund zwei Milliarden Euro Gewinn entfallen mehr als 1,8 Milliarden auf das Reifengeschäft.

Dank des starken Ergebnis von Contis Traditionssparte konnte das Unternehmen trotz widriger Marktbedingungen eine bereinigte Gewinnmarge von rund fünf Prozent erzielen, wie der Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Der Umsatz stieg um fast 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro.

2022 war für die gesamte Autozuliefererindustrie kein einfaches Jahr, für Continental war es allerdings besonders schwierig. Neben steigenden Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten – Conti beziffert die zusätzlichen Kosten auf 3,3 Milliarden Euro – musste sich das Unternehmen auch mit internen Problemen auseinandersetzen.

Zum einen beschäftigt Conti noch immer die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals. Die hohen Rechtkosten hierfür würden mittlerweile auch im Aufsichtsrat thematisiert, heißt es aus Kreisen des Gremiums. Zum anderen hängt über dem Dax-Konzern weiterhin die Ungewissheit, ob Hacker der Ransomware-Gruppe Lockbit sensible Unternehmensdaten veröffentlichen, die sie im Sommer vergangenen Jahres erbeuten konnten.

Hackern war es gelungen, rund 40 Terabyte Daten von Continental zu stehlen. Die Aufarbeitung des Datendiebstahls dauert an und belastet die personellen und finanziellen Ressourcen des Unternehmens.

Das operative Geschäft wiederum wurde zusätzlich durch den Aufbau hoher Lagerbestände und erhöhten Forderungen belastet. Aus diesen Gründen sank der Free Cashflow von mehr als einer Milliarde auf noch 200 Millionen Euro.

Automotive-Sparte schreibt weiter Verluste

Die Dividende will Continental um 70 Cent auf 1,50 Euro je Anteilschein senken, da der Nettogewinn wegen diverser Sondereffekte auf 67 Millionen Euro eingebrochen ist. Im Vorjahr hatte Continental einen Reingewinn von 1,4 Milliarden Euro ausgewiesen.

Trotzdem zog Conti eine positive Bilanz. „Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisprognose auf Konzernebene erreicht und somit ein respektables Resultat erzielt“, erklärte Vorstandschef Nikolai Setzer. Für das laufende Jahr stellte Continental einen Konzernumsatz in einer Spanne zwischen 42 und 45 Milliarden Euro und eine bereinigte Rendite zwischen 5,5 und 6,5 Prozent in Aussicht.

Allerdings bleibt die Automotive-Sparte von Continental, auch zwei Jahre nachdem Setzer den Vorstandsposten des Zulieferers übernommen hat, bilanziell ein Problemfall. In der Automotive-Sparte bündelt Conti sein Zukunftsgeschäft mit Autokomponenten, Sensorik und Software.

Contis Vorstandsvorsitzender hat die Abhängigkeit von der Reifensparte noch nicht lösen können. (Foto: dpa) Nikolai Setzer

Trotz immenser Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie gestiegenen Investitionen verschlechterte sich das unbereinigte Ergebnis auf einen negativen Betrag von 970 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Betrag bei minus 375 Millionen Euro. Die Kapitalrendite ist im Vergleich zu 2021 nochmals deutlich gesunken von minus 4,6 auf minus 11,1 Prozent.

Nach wie vor wird das schwächelnde Automotive-Geschäft von der Reifensparte aufgefangen. Hier sank das unbereinigte Ebit zwar leicht, lag aber mit 12,3 Prozent immer noch auf einem hohen Niveau. Die Kapitalrendite betrug im vergangenen Jahr 23 Prozent.

Schwache Marktkapitalisierung

Je länger dieses Ungleichgewicht innerhalb des Konzerns besteht, desto größer wird der Druck auf Vorstand Setzer. Der war mit dem Ziel an die Konzernspitze gerückt, das Auto-Geschäft ähnlich erfolgreich zu machen, wie die Reifensparte, die Setzer jahrelang selbst geleitet hatte. Die Arbeitnehmervertreter der Reifenseite hatten bereits im vergangenen Jahr anklingen lassen, dass der Mittelabfluss vom profitablen Traditionsgeschäft in die Automotive-Sparte kein Dauerzustand bleiben dürfe.

Auch an den Finanzmärkten steigen offenbar die Bedenken. Die Marktkapitalisierung von Continental ist dramatisch auf unter 15 Milliarden Euro gesunken. Mittlerweile ist der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ein Wackelkandidat im Dax.

In diesem Zusammenhang kommen immer wieder Abspaltungsgerüchte hoch, denen zufolge beispielsweise das Geschäft mit dem automatisierten Fahren vom Gesamtkonzern entkoppelt an die Börse gebracht werden könnte. In Finanzkreisen heißt es, dass diese Sparte allein eine deutlich höhere Marktbewertung erzielen könnte.

Abspaltungen von Continental haben bislang gute Erfahrungen gemacht. Die Antriebssparte Vitesco ist durch einen Spin-off zu einem selbstständigen Unternehmen geworden. Die Aktienkurs von Vitesco ist auf Jahressicht um über 110 Prozent gestiegen, während die Conti-Aktie lediglich 17,5 Prozent zulegen konnte.

