Autozulieferer Rettungskonzept für Leoni steht – Aufsichtsratschef Rinnerberger wird CEO

München Der angeschlagene Autozulieferer Leoni hat sich mit den Banken auf ein Sanierungskonzept geeinigt. Damit ist die Zukunft des Bordnetzspezialisten erst einmal gesichert. Neuer Vorstandschef werde im Zuge der Refinanzierung der bisherige Aufsichtsratschef Klaus Rinnerberger, teilte Leoni am Montag mit. Er ist ein Vertrauter des künftigen Alleineigentümers Stefan Pierer.

Für die Aktionäre ist die Einigung eine bittere Nachricht: Sie gehen bei der Einigung wegen eines Kapitalschnitts leer aus. Die Aktie machte nach Verkündung der Nachricht zwar einen kräftigen spekulativen Sprung nach oben. Der Kurs war allerdings im Zuge der Krise in den vergangenen anderthalb Jahren von mehr als 17 Euro in den Cent-Bereich abgestürzt. Am Montag lag der Kurs zwischenzeitlich bei 0,46 Euro.

Dagegen können die Autobauer aufatmen. Leoni ist einer der wichtigen Zulieferer für die Branche. Als im Zuge des Ukraine-Kriegs die Produktion in zwei Werken in dem überfallenen Land gestoppt werden musste, standen auch die Bänder bei BMW und Volkswagen zeitweise still. Daher hatten die Hersteller ein großes Interesse an einer stabilen Lösung.

Laut Industriekreisen stand Sanierer Hans-Joachim Ziems, der in den Leoni-Vorstand gewechselt war, mit den Herstellern in regelmäßigem Kontakt. Es habe enge Abstimmung gegeben. „Für die Hersteller ist das eine gute Lösung.“ Auch die Gläubigerbanken dürften bei der Zustimmung zur Einigung das Schicksal ihrer wichtigen Automobilkunden im Hinterkopf gehabt haben.

Leoni hatte in der vergangenen Woche bereits die Grundzüge des Sanierungskonzepts verkündet. Großaktionär Stefan Pierer sei bereit, Leoni 150 Millionen Euro frisches Kapital zur Verfügung zu stellen und einen Teil der Bankschulden zu übernehmen. Pierer, dem unter anderem die Motorrad-Marken KTM und Husqvarna gehören, hielt bisher gut 20 Prozent an Leoni.

Die Lösung, die am Montag bestätigt wurde, geht nun noch weiter als ein erstes Refinanzierungskonzept, das sich Anfang Februar abzeichnete. Damals war eine starke Verwässerung der Anteile der Aktionäre vorgesehen, aber kein vollständiger Kapitalschnitt. Doch gab es unter anderem Zweifel, ob es für diese Lösung die notwendige Mehrheit gegeben hätte.

Daher soll nun das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz angewandt werden. Der Einfluss der Aktionäre ist in diesem Verfahren sehr gering. „Der Wert der Aktie wird am Ende null sein“, hieß es in Industriekreisen.

Der Aufsichtsrat verkündete auch die Nachfolgeregelung für den bisherigen Firmenchef Aldo Kamper, der mitten in der Sanierung als neuer Chef zu AMS-Osram gewechselt war. Neuer CEO wird Aufsichtsratschef Rinnerberger. Diese Lösung stand schon länger im Raum. Zunächst musste aber das Refinanzierungskonzept stehen. Laut Industriekrisen ist Rinnerberger keine Interimslösung, er solle die Aufgabe fest übernehmen.

Der neue CEO hat viele Erfahrung in der Zuliefererindustrie

„Ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, die fortgeschrittene Restrukturierung weiter voranzutreiben – das gemeinsame Ziel einer nachhaltig stabilisierten Leoni fest im Blick“, sagte Rinnerberger in einer Mitteilung. Der Manager verfügt über langjährige Erfahrung in der Autoindustrie. So war er in verschiedenen Funktionen für die Magna-Gruppe tätig und stellte die Zulieferer Polytec und Peguform neu auf. Seit 2010 ist er zudem Vorstand der Pierer Industrie AG.

In den Aufsichtsrat von Leoni zog Rinnerberger vor knapp zwei Jahren ein. Im Mai 2022 übernahm er den Vorsitz.

Leoni steckt schon seit Jahren in der Krise. Das Unternehmen hatte sich auf seinem Wachstumskurs übernommen, der Anlauf eines neuen Werks in Mexiko geriet zum Desaster. Unter Kamper gab es dann durchaus Fortschritte bei Sanierung und Refinanzierung. Doch führte die Pandemie mit den Problemen in der Autobranche unter anderem wegen unterbrochener Lieferketten zu einem Rückschlag.

Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland musste Leoni Staatshilfe beantragen. Daher mussten auch der Bund und die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachen der Refinanzierung zustimmen. Sie hatten Bürgschaften über 300 Millionen Euro gegeben.

Corona war nicht der letzte Rückschlag für Leoni. Nach Ausbruch des Ukrainekriegs konnte die Fertigung schnell wieder angefahren werden. Doch zeigte die Krise, wie anfällig die Lieferketten in der Autobranche sind. Inzwischen ist ein Teil der Produktion in andere osteuropäische Standorte verlagert.

Dann aber scheiterte der Verkauf der Kabelsparte, die Teil der vereinbarten Refinanzierung mit den Banken war. Der thailändische Käufer Stark Corp sprang in letzter Minute ab. Damit fehlten Leoni mehr als 400 Millionen Euro, die eigentlich an die Banken gehen sollten.

In Industriekreisen wurde betont, dass das Geschäftsmodell von Leoni stabil sei. Die Nachfrage nach den Produkten sei unvermindert vorhanden. Das Problem des Unternehmens sei vor allem der hohe Schuldenberg. Nach dem Befreiungsschlag stünden die Chancen für eine Gesundung gut.

Im vergangenen Geschäftsjahr waren die Umsätze von Leoni trotz aller Probleme nur leicht auf 5,1 Milliarden Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern brach vor Sondereffekten auf elf Millionen Euro ein. Das Unternehmen erklärte zudem bei Vorlage der vorläufigen Zahlen, es sei davon auszugehen, dass „im Rahmen der Refinanzierung erheblicher Wertberichtigungsbedarf“ entstehe. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag handle.

