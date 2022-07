Autozulieferer Schaeffler-Holding stockt Anteil an Vitesco auf

Die Familie Schaeffler erhöht ihren Anteil an dem Autozulieferer auf 39,99 Prozent. Die Holding nutzt dabei offenbar die günstige Marktlage.

Berlin Die Familie Schaeffler stockt ihren Anteil am Regensburger Autozulieferer Vitesco auf. Die Familienholding IHO kaufte rund 1,6 Millionen Vitesco-Aktien, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sie erhöhe damit ihren Anteil auf 39,99 Prozent von 35,98 Prozent. Zusammen mit den Anteilen der IHO Beteiligungs GmbH komme die Familie auf 49,99 Prozent an Vitesco.

Über Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Aus Unternehmenskreisen hieß es, die Holding habe die günstige Marktlage genutzt, um ihre Beteiligung aufzustocken.

Die Aktien von Vitesco rutschten in den vergangenen vier Wochen um insgesamt gut 21 Prozent ab. Der SDax büßte im gleichen Zeitraum etwa 14 Prozent ein.

