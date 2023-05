Autozulieferer Schaeffler profitiert vom Ersatzteilgeschäft

München Der Zulieferer Schaeffler profitiert angesichts noch immer schwacher Neuwagenmärkte von seinem Ersatzteilgeschäft. „Wenn die Leute keine neuen Autos kaufen, dann reparieren sie ihr altes“, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld dem Handelsblatt am Dienstag anlässlich der Quartalszahlen.

Zum Jahresauftakt steigerte Schaeffler die Umsätze in der sogenannten Aftermarket-Sparte um gut ein Viertel auf 582 Millionen Euro. Das Geschäft ist mit einer operativen Umsatzrendite von fast 18 Prozent überdurchschnittlich profitabel.

Man verkaufe inzwischen nicht nur eigene Produkte und wolle das Geschäft mit den Werkstätten weiter ausbauen, sagte Rosenfeld. „Da kann ich mir noch deutlich mehr vorstellen.“ Man könne sich so unabhängiger von den Schwankungen der Automärkte machen.

Die Branche insgesamt ist derzeit verhalten zuversichtlich für das laufende Jahr. „Die Pkw-Märkte in Deutschland und Europa entwickeln sich etwas besser als erwartet, das ist natürlich eine gute Nachricht“, sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Branchenverbands VDA. Doch dämpften die hohen Energie- und Rohstoffpreise die Erholung.

Der Weltmarkt dürfte laut VDA in diesem Jahr um vier Prozent auf knapp 75 Millionen neu verkaufte Autos wachsen. Andere Experten sind etwas zuversichtlicher, doch liegt die Branche noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Schaeffler konnte die Umsätze zum Jahresauftakt insgesamt um gut zehn Prozent auf 4,2 Milliarden Euro steigern. Die Automotive-Erlöse mit den Autobauern wuchsen dabei um sechs Prozent und somit wohl etwas stärker als der Markt. Das gute Quartal gebe Rückenwind für den Rest des Jahres, sagte Rosenfeld. Es bestünden aber viele Risiken von der hohen Inflation bis zu den Zinsanstiegen.

Vor allem die operative Umsatzrendite von 8,1 Prozent vor Sonderfaktoren im Konzern sei erfreulich. Damit lag Schaeffler über dem Jahresziel von 5,5 bis 7,5 Prozent. „Wir haben über Jahre daran gearbeitet, die Kosten in den Griff zu bekommen“, sagte Rosenfeld. Dennoch gab die Schaeffler-Aktie am Vormittag rund 2,7 Prozent nach auf 6,34 Euro.

Regional gab es große Unterschiede. Während Schaeffler in Europa und der Asien-Pazifik-Region prozentual zweistellig wuchs, legten die Umsätze in der Region „Americas“ nur um gut fünf Prozent und in China nur um ein Prozent zu.

Mögliches Schaeffler-Werk in den USA: „Wir sind in guten Gesprächen“

Rosenfeld rechnet damit, dass chinesische Autobauer mit ihren Elektroautos auch auf den Weltmärkten signifikant Marktanteile gewinnen können. „Die chinesischen Player werden stärker, man muss sich auf ernstzunehmende Konkurrenz auch in Europa einstellen.“

Die großen Wachstumschancen sieht Schaeffler in Nordamerika. „Mittelfristig bin ich sehr positiv für die USA gestimmt.“ Mit dem Subventionsprogramm Inflation Reduction Act würden wichtige Weichen gestellt.

Über ein mögliches neues Werk in den USA sei aber noch keine Entscheidung gefallen, erklärte Rosenfeld. „Wir sind in guten Gesprächen.“ Der Manager hatte zuvor angedeutet, dass das nächste Werk „eher in den USA“ gebaut werde. In Industriekreisen gibt es unter anderem Spekulationen, dass der Standort in Ohio erweitert werden könnte.

Der Manager sieht in den USA große Wachstumschancen. (Foto: imago images/argum) Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld

Auch andere Autozulieferer verlagern ihren Fokus derzeit in Richtung USA. So hat Webasto dort zwei neue Werke gebaut. Bosch hat den Kauf einer Chipfabrik in Kalifornien verkündet, mit 1,5 Milliarden Dollar die größte Einzelinvestition in der Konzerngeschichte.

Das Russlandgeschäft will Schaeffler an den österreichischen Unternehmer Siegfried Wolf abgeben. Ende vergangenen Jahres wurde dazu ein Vertrag über den Verkauf des Werks in Uljanowsk zunächst an die russische Firma Prom Avto Consult unterzeichnet, die örtlichen Behörden müssen noch zustimmen.

Verkauf des Russland-Werks noch nicht vollzogen

Der Deal ist laut Rosenfeld noch nicht vollzogen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte er. Es sei für Schaeffler „extrem wichtig, dass es zu 100 Prozent in Einklang mit dem Sanktionsrecht erfolgt“. Es gebe derzeit keinen Anlass, die Transaktion rückgängig zu machen.

Der „Spiegel“ zuvor berichtet, dass Prom-Avto-Geschäftsführer Roman Vovk in einem Schreiben an den Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Wladimir Putin damit geworben habe, dass die Schaeffler-Teile in Fahrzeugen der GAZ-Gruppe zum Einsatz kommen könnten – auch in Modellen, die vom Militär für den Transport von Truppen und schwerem Gerät eingesetzt würden.

Schaeffler hatte die Lieferung an GAZ eingestellt. Wolf steht nach „Spiegel"-Angaben dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska nahe, gegen den die USA und die Europäische Union Sanktionen verhängt haben. Der Österreicher sitzt unter anderem im Schaeffler-Aufsichtsrat und führt das Aufsichtsgremium beim Regensburger Autozulieferer Vitesco.

Im vergangenen Gesamtjahr hatte Schaeffler den Umsatz währungsbereinigt um gut neun Prozent auf 15,8 Milliarden Euro gesteigert. Ein Drittel des Wachstums war auf höhere Preise zurückzuführen. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten sank von gut 1,2 auf rund eine Milliarde Euro, was einer Marge von 6,6 Prozent entsprach. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Rosenfeld weiterhin mit einem Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent und einer operativen Gewinnmarge vor Sondereffekten von 5,5 bis 7,5 Prozent.

