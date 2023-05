Autozulieferer Schaeffler wächst zweistellig – China-Umsatz stagniert

Schaeffler-Zentrale in Herzogenaurach

Der Autozulieferer sieht derzeit Wachstumschancen insbesondere in den USA. Dort könnte auch das nächste Werk gebaut werden.

München Der Autozulieferer Schaeffler ist vor allem dank eines starken Ersatzteilgeschäfts gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze zum Vorjahreszeitraum um gut zehn Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. „Wir investieren weiter in unsere Zukunftsfelder und werden unsere Profitabilität weiter verbessern“, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Dienstag.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag gleichbleibend bei 244 Millionen Euro. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg es von 258 auf 336 Millionen Euro, was einer Marge von 8,1 Prozent im ersten Quartal 2023 entsprach. Die Nettofinanzschulden stiegen wegen der Ziehung eines Darlehens um ein Drittel auf knapp drei Milliarden Euro. Der Wälzlagerhersteller muss in den kommenden Jahren wie die gesamte Branche die schwierige Transformation zum Zulieferer für Elektrofahrzeuge schaffen.

Die Automobilbranche insgesamt ist derzeit verhalten zuversichtlich für das laufende Jahr. „Die Pkw-Märkte in Deutschland und Europa entwickeln sich etwas besser als erwartet, das ist natürlich eine gute Nachricht“, sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Branchenverbands VDA. Doch dämpften die hohen Energie- und Rohstoffpreise die Erholung.

Der weltweite Automarkt liegt noch weit unter dem Vorkrisenniveau

Der Weltmarkt dürfte laut VDA in diesem Jahr um vier Prozent auf knapp 75 Millionen neu verkaufte Autos wachsen. Damit liegt die Branche aber noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Schaeffler konnte im ersten Quartal das Geschäft mit den Autobauern der Automotive-Sparte um sechs Prozent steigern. Damit dürfte das Unternehmen etwas stärker gewachsen sein als der Markt. Stärker zulegen konnten die Sparte Aftermarket mit dem Ersatzteilgeschäft, die um gut ein Viertel wuchs. Hier waren die Vorjahreswerte besonders niedrig ausgefallen. In der Industriesparte stiegen die Umsätze um gut 13 Prozent.

Auch regional gab es große Unterschiede. Während Schaeffler in Europa und der Asien-Pazifik-Region prozentual zweistellig wuchs, legten die Umsätze in der Region „Americas“ nur um gut fünf Prozent und in China nur um ein Prozent zu.

Scheffler-Chef Rosenfeld hatte bereits klar gestellt, dass er künftige Expansionschancen vor allem in Nordamerika sieht. Zwar gelte: „Ein Rückzug aus China ist für Schaeffler keine Alternative.“ Doch seien die USA wegen der staatlichen Investitionsprogramme derzeit besonders attraktiv.

Im vergangenen Gesamtjahr hatte Schaeffler den Umsatz währungsbereinigt um gut neun Prozent auf 15,8 Milliarden Euro gesteigert. Ein Drittel des Wachstums war auf höhere Preise zurückzuführen. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten sank von gut 1,2 auf rund eine Milliarde Euro, was einer Marge von 6,6 Prozent entsprach. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Rosenfeld laut früheren Angaben mit einem Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 5,5 bis 7,5 Prozent.

Mehr: Schaeffler verkauft Russland-Geschäft an Aufsichtsrat Wolf