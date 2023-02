Autozulieferer Scheidender Leoni-Chef strebt Einigung mit Gläubigerbanken an

Der Autozulieferer muss nach einem geplatzten Teilverkauf seinen hohen Schuldenberg abbauen. Aldo Kamper will noch vor seinem Abgang ein Finanzierungskonzept vorlegen.

Der Kabelhersteller will sich finanziell neu aufstellen. (Foto: dpa) Leoni

München Der angeschlagene Autozulieferer Leoni sucht die Einigung mit seinen Gläubigern. Noch vor seinem Abgang Ende März will der scheidende Leoni-Chef Aldo Kamper ein Finanzierungskonzept vorlegen. Eine Grundsatzeinigung werde „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ noch im ersten Quartal erfolgen, sagte Kamper am Donnerstagabend im Club Wirtschaftspresse München.

Nach einem gescheiterten Teilverkauf steckt das angeschlagene Unternehmen derzeit in schwierigen Verhandlungen mit seinen Gläubigerbanken. Die Kreditinstitute hätten zugesagt, bis Mitte des Jahres stillzuhalten, sagte Kamper. „Man braucht aber eine Lösung deutlich vorher.“

Eine Grundsatzeinigung sei schon in den nächsten Tagen vorstellbar, erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Wahrscheinlich werde diese, wenn sie gelinge, auch einen Debt-Equity-Swap vorsehen, also die Umwandlung eines Teils der Verbindlichkeiten in Eigenkapital.

Sanierer Ziems führt die Verhandlungen

Kamper äußerte sich nicht zum Stand der Verhandlungen. Er sagte lediglich, es werde wohl zu Lösungen kommen, die für alle Beteiligten schmerzhaft seien.