Autozulieferer So will Mahle noch den Sprung in die Elektromobilität schaffen

Der Stuttgarter Zulieferer wird von der Antriebswende besonders stark getroffen. Nun ruhen die Hoffnungen auf dem Kühlen und Heizen von Elektroautos. Doch der Wettbewerb ist hart.

Die Schwaben wollen mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Thermotechnik punkten. (Foto: Mahle) Historischer Silberpfeil im Windkanal

Stuttgart Der erste Windkanal der deutschen Autoindustrie steht in Stuttgart-Feuerbach. Der inzwischen zum Mahle-Konzern gehörende Kühlerspezialist Behr baute ihn 1937. Erstkunde war Mercedes. Hier wurde der Kühlergrill der legendären Silberpfeile windschnittiger gemacht. Kürzlich haben die Schwaben einen der historischen Rennwagen zum Fototermin im Hightech-Tunnel ausgeliehen. „Allein die Versicherung hat eine ganze Stange Geld gekostet“, sagt einer der Beteiligten.

Mahle will mit der auf Hochglanz polierten Firmenhistorie zeigen, wer die größte Tradition und die meiste Erfahrung in der Thermotechnik, also dem Kühlen und Heizen von Fahrzeugen hat – nicht Bosch, nicht Schaeffler, nicht Continental und auch nicht ZF.

Diesen Startvorteil bei einer von vielen Autofahrern unterschätzten Technologie wollen die Stuttgarter in der Transformation künftig stärker nutzen. „Thermotechnik ist eine Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität“, sagt Jumana Al-Sibai. Die Managerin ist seit zwei Jahren in der Mahle-Geschäftsführung verantwortlich für den in Zukunft wohl wichtigsten Geschäftsbereich.