Autozulieferer Staatsanwaltschaft ermittelt nach Hackerangriff auf Continental

Cyberkriminelle haben gewaltige Datenmengen des Dax-Konzerns abgegriffen, wie das Handelsblatt am Montag aufgedeckt hat. Die Attacke ist nun auch ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden.

Der deutsche Autozulieferer wurde Opfer eines Cyberangriffs. (Foto: imago images/Manfred Segerer) Continental-Werk

Düsseldorf Der Cyberangriff auf den Autozulieferer Continental beschäftigt die Staatsanwaltschaft Verden. Sie führt ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, teilte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mit. In Verden bei Bremen sitzt die Zentralstelle zur Bekämpfung der Kriminalität von Informations- und Kommunikationstechnik, die Delikte aus dem Bereich Cybercrime verfolgt. Zu Details wollte sie sich nicht äußern.

Continental hatte am Montag Informationen des Handelsblatts bestätigt, nach denen Cyberkriminelle bei einem Angriff im August erhebliche Mengen an Daten des Dax-Konzerns abgegriffen haben. Konzernkreisen zufolge geht es um etwa 40 Terabyte Daten. Ein Terabyte entspricht in etwa 6,5 Millionen Dokumentenseiten. Es ist das erste Mal, dass ein solch massiver Datenklau bei einem Dax-Konzern bekannt wird.