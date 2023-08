Autozulieferer Trotz schwacher Autonachfrage: ZF hält an Gewinnziel fest

Frankfurt Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen muss bei einem trüberen Marktumfeld um das angepeilte Gewinnwachstum kämpfen: Im ersten Halbjahr stiegen Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis jeweils um rund zehn Prozent auf 23,3 Milliarden beziehungsweise 941 Millionen Euro, wie der Stiftungskonzern am Mittwoch mitteilte.

Die Umsatzrendite war mit vier Prozent aber nicht so hoch, wie es sich der zweitgrößte deutsche Zulieferer nach Bosch für 2023 vorgenommen hat. Ziel ist eine Marge zwischen 4,7 und 5,2 Prozent bei einem leichtem Umsatzplus auf mehr als 45 Milliarden Euro.

„Auch wenn wir mit dem Finanzergebnis noch nicht zufrieden sind und die kommenden sechs Monate nicht einfach werden, sind wir zuversichtlich, dass wir unsere im Frühjahr vorgestellten Jahresziele erreichen werden“, sagte Finanzchef Michael Frick.

Die weltweite Pkw-Nachfrage kühle sich ab, das Marktumfeld sei herausfordernd, erklärte ZF. Zugleich steigen mit der Inflation die Kosten, und das Unternehmen gibt mehr für Forschung und Entwicklung aus. Der Stiftungskonzern vom Bodensee will mit Kostensenkungen, Preiserhöhungen und sparsamem Bestandsmanagement dagegen halten.

>> Lesen Sie auch: Joint Venture mit Foxconn – Achsgeschäft bringt ZF halbe Milliarde Euro

Das Unternehmen treibt unterdessen seinen Umbau voran, indem es sich von Randgeschäften trennt und manche Geschäftsfelder verselbstständigt, um externe Kapitalgeber mit an Bord zu nehmen. So steigt bei der Achsmontage-Sparte ZF Chassis Modules das Unternehmen Foxconn aus Taiwan ein. Auch das „besonders kapitalintensive“ Geschäft mit autonomen Shuttles will ZF für externe Kapitalgeber attraktiv machen.

Für die Airbag-Sparte Passive Sicherheitstechnik werde ebenfalls ein Investor gesucht, erklärte Frick. „Wir halten uns dabei alle Optionen offen und streben bei einer möglichen Transaktion ein für den Kapitalmarkt günstiges Zeitfenster an.“ Vorstandschef Holger Klein hatte vergangene Woche in einem Reuters-Interview dazu gesagt, er rechne erst 2024 mit nächsten Schritten.

Mehr: Schaeffler profitiert weiter von gutem Ersatzteilgeschäft – Industriesparte schwächelt