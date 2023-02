Autozulieferer Ungewohnt deutliche Kritik bei Bosch: Arbeitnehmer fordern Zukunftskonzept für alle deutschen Standorte

Der kooperative Bosch-Weg steht in der Transformation vom Verbrenner zur Elektromobilität vor einer Belastungsprobe. Nun fordern die Beschäftigen mehr Transparenz von der Geschäftsführung.

In der Transformation zur Elektromobilität wird der Ton beim Autozulieferer rauer. (Foto: dpa) Produktion bei Bosch

Stuttgart Das Stiftungsunternehmen Bosch regelt Beschäftigungsthemen mit seinen Arbeitnehmervertretern gern hinter verschlossenen Türen – vor allem wenn es um die Transformation zur Elektromobilität geht. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Gesamtbetriebsratschef Frank Sell sich öffentlich äußert.

An neun Standorten fanden an diesem Dienstag (28.8.) zeitgleich Betriebsversammlungen statt, 17.000 Mitarbeitende waren zugeschaltet. Insgesamt geht es um Planungssicherheit für 27.000 Mitarbeiter der Antriebssparte. „Die Bosch-Arbeitnehmervertreter möchten ein Zeichen Richtung Management setzen“, sagte Sell im Anschluss am Unternehmenssitz in Stuttgart. Die Beschäftigten fühlten sich nicht ausreichend mitgenommen von der Geschäftsführung.

Der vom Management hochgehaltene kooperative Bosch-Stil steht vor einer neuen Herausforderung, der Ton wird angesichts des 2035 anstehenden Aus des Verbrennungsmotors härter. „Die Standortbetriebsräte fordern mehr Perspektiven und Bekenntnisse der Geschäftsführung für die deutschen Standorte im Unternehmensbereich Mobility Solutions“, sagte Sell.