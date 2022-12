Autozulieferer Verkauf der Leoni-Kabelsparte geplatzt – damit ist das gesamte Refinanzierungskonzept in Gefahr

Der thailändische Käufer will kurzfristig den Kaufvertrag maßgeblich ändern. Das hat Auswirkungen auf die Finanzierung Leonis – die Banken ziehen aber erst einmal mit.

Der Spartenverkauf ist vorerst geplatzt – und damit verzögert sich die Restrukturierung. (Foto: Leoni) Kabelbäume von Leoni

München Der Verkauf der Kabelsparte des angeschlagenen Autozulieferers Leoni ist überraschend geplatzt. Der thailändische Käufer Stark habe kurz vor dem Vollzug weitreichende Änderungen des Kaufvertrags verlangt, erklärte Leoni am Dienstag in einer Pflichtmitteilung.

Damit kann das gesamte Refinanzierungskonzept einschließlich einer geplanten Kapitalerhöhung vorerst nicht umgesetzt werden. Die Konsortialbanken hätten zugesagt, die zum 31. Dezember fälligen Kreditlinien vorübergehend zu verlängern.

Leoni steckt seit Jahren in der Krise. Zunächst hatte sich der Bordnetzspezialist bei der Auslandsexpansion übernommen. In der Coronakrise musste Leoni dann als eines der ersten Unternehmen in Deutschland Staatshilfe in Anspruch nehmen.

Leonie-Kabelgeschäft: Andere Interessenten haben bei Weitem nicht so viel geboten

Zwar machte der Konzern seither Fortschritte bei der Restrukturierung. Doch stand dann zeitweise die Produktion in der Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs still. Dies führte zu Produktionsproblemen bei den großen Autoherstellern – den wichtigsten Kunden Leonis.

