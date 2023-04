Autozulieferer Webasto erzielt erstmals mehr als vier Milliarden Euro Umsatz

München Der Autozulieferer Webasto ist nach zwei Verlustjahren in die operative Gewinnzone zurückgekehrt. „2022 war ein weiteres herausforderndes, aber auch gutes und wichtiges Jahr für Webasto“, sagte Vorstandschef Holger Engelmann am Dienstag in München. Damit lässt das Unternehmen auch Belastungen durch die Coronapandemie und Probleme mit einem Großauftrag von Ford vorerst hinter sich.

Der Umsatz des Schiebedach-Spezialisten ist im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf erstmals 4,4 Milliarden Euro gestiegen. Ein zukunftssicheres Feld wächst dabei stark: Die Erlöse mit Produkten für die Elektromobilität verdoppelten sich nahezu auf 292 Millionen Euro.

Bei einem Rekordauftragseingang von 7,2 Milliarden Euro entfielen sogar 39 Prozent auf E-Mobilitätsprojekte. Laut früheren Ankündigungen will Webasto bis 2025 auf mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in diesem Bereich kommen.

Auch andere Zulieferer hatten zuletzt Fortschritte beim Wandel in Richtung Elektromobilität gemacht. So verkündete ZF einen Rekordauftragsbestand von mehr als 30 Milliarden Euro für E-Antriebe. Auch Bosch ist zum Beispiel mit chinesischen Elektroauto-Anbietern gut im Geschäft.

Allerdings müssen die Zulieferer mit Investitionen in neue Technologien stark in Vorleistung gehen. Das drückt ihre Margen, während die Autobauer gutes Geld verdienen: So verbuchte etwa BMW 2022 einen Rekordgewinn von fast 19 Milliarden Euro.

Webasto-Chef Engelmann betonte, dass in nächster Zeit ein besonderer Fokus auf dem Kostenmanagement liegen werde. Die Investitionen sanken im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 262 Millionen Euro. Das lag aber auch daran, dass zuvor stark investiert worden war, unter anderem in neue Werke. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung hob der Stockdorfer Konzern leicht auf 329 Millionen Euro an.

Beim Ausblick auf das laufende Jahr zeigte sich Engelmann vorsichtig. Es gebe immer noch große Schwankungen bei den Produktabrufen und gestiegene Kosten, die nicht komplett an die Kunden weitergegeben werden könnten.

„Außerdem bereiten uns die zunehmenden politischen Spannungen sehr große Sorge.“ Webasto setze alles daran, „2023 seine Profitabilität zu erhalten und ein positives Ergebnis zu erreichen“. Dies sei aber ein äußerst anspruchsvolles Ziel. Im vergangenen Jahr nun erzielte Webasto laut Mitteilung wieder eine positive Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern von 2,5 Prozent.

In der Coronapandemie hatte Webasto wie anfangs die gesamte Autobranche zu kämpfen. Beim Schiebedach-Spezialisten kamen aber hausgemachte Probleme mit einem Großauftrag von Ford hinzu.

Der Fehlstart in den USA kam Webasto teuer zu stehen

Der US-Autobauer wählte Webasto für die Neuauflage des legendären Ford Bronco als Lieferanten für mehrere Dachvarianten des Geländewagens aus. Über die volle Laufzeit des Modells hinweg erhoffte sich das Unternehmen Umsätze von zwei Milliarden Euro.

Doch ging bei dem Großauftrag anfangs schief, was schiefgehen konnte. Das neue Webasto-Werk in Detroit wurde verspätet eröffnet, Ford musste die ersten Auslieferungen verschieben und Tausende Hardtop-Dächer wegen Qualitätsproblemen austauschen. Wegen der Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe machte Webasto 2021 einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 146 Millionen Euro.

Webasto gehört zu den 15 größten deutschen Autozulieferern und befindet sich vollständig in Familienbesitz. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde die Firma, weil es dort den ersten Coronafall in Deutschland gab. Das Krisenmanagement des Konzerns wurde vielfach gelobt.

Das Unternehmen ist vor allem auf Glaspanoramadächer und Standheizungen spezialisiert. Als weiteres Standbein soll in den kommenden Jahren die Elektromobilität ausgebaut werden. Der Zulieferer entwickelt Batterien und Ladelösungen für die Erstausrüstung von Elektroautos und Ladestationen.

Experten rechnen mit Schieflagen in der Zuliefererbranche

Der Wandel zur Elektromobilität ist für viele Autozulieferer eine große Herausforderung. Andere Unternehmen, die zum Beispiel Teile für den Verbrennungsmotor liefern, haben es hier noch schwerer als Webasto. Der erfahrene Sanierer Hans-Joachim Ziems, der derzeit den angeschlagenen Bordnetzspezialisten Leoni führt, glaubt daher, dass Autozulieferer in Schieflage geraten könnten.

„Es werden noch einige Zulieferer in die Bredouille kommen, weil ihre Produkte – anders als bei Leoni – in der Transformation zur Elektromobilität nicht mehr zukunftsfähig sind“, sagte Ziems dem Handelsblatt. Es müssten sich „alle Beteiligten einmal an einen Tisch setzen und überlegen, wie man das Sterben verlangsamen kann“.

Mehr: Autozulieferer Brose beklagt mangelnde Motivation der Mitarbeiter