Autozulieferer ZF-Chef geht: Wolf-Henning Scheider verlängert seinen Vertrag nicht

Der Chef des zweitgrößten deutschen Autozulieferers wird Ende des Jahres ausscheiden. Trotz Ukrainekrieg und Lieferengpässen will ZF den Umsatz 2022 auf 40 Milliarden Euro steigern.

Der Chef des Autozulieferers ZF verlängert seinen Vertrag nicht. (Foto: picture alliance/dpa) Wolf-Henning Scheider

Stuttgart ZF-Chef Wolf-Henning Scheider hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen und wird Anfang 2023 ausscheiden. Nach über drei Jahrzehnten in der Autoindustrie und Erreichen des 60. Lebensjahrs habe er sich entschlossen, seine aktive Zeit in der Branche zum Jahresende zu beenden, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit.

Scheider war schon in der Vergangenheit für überraschende – Kritiker sagen einsame – Entscheidungen bekannt. Schon sein Wechsel 2015 von der Spitze der Autosparte von Bosch an die Konzernspitze des wesentlich kleineren Autozulieferers Mahle kam aus heiterem Himmel. 2018 folgte dann ebenso überraschend und schnell der Wechsel zu ZF.

Sein Vorgänger Stefan Sommer war gescheitert, weil die Eigentümer die Übernahme des Bremsenherstellers Wabco zu diesem Zeitpunkt nicht wagen wollten. Scheider konnte dann zwei Jahre später die strategisch wichtige Akquisition doch noch durchzuziehen. Die Integration von Wabco ist inzwischen weitgehend abgeschlossen.