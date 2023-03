Autozulieferer ZF präsentiert Rekordaufträge für elektrifizierte Antriebe – Nettogewinn eingebrochen

Stuttgart Die Renditen der Autozulieferer geraten zunehmend unter Druck. Das lässt sich auch an den Zahlen des zweitgrößten deutschen Zulieferers ZF ablesen. Der bereinigte Betriebsgewinn legte im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar leicht zu auf 2,04 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern war mit 376 Millionen Euro aber kaum halb so hoch wie 2021 – trotz eines Umsatzwachstums von 14 Prozent auf 43,8 Milliarden Euro.

Doch ein Drittel dieses Anstiegs ist auf Währungseffekte zurückzuführen. Mit einer Ebit-Marge von 4,7 Prozent dürfte ZF dabei immer noch profitabler unterwegs sein als der große Konkurrent Bosch. Bei den Großabnehmern, den deutschen Autoherstellern, entwickeln sich die Geschäfte besser – allen voran die Rekordergebnisse von BMW und Mercedes.

„Auch wenn wir 2022 mit unserer Strategie weiter vorangekommen sind, können wir mit diesem Finanzergebnis nicht zufrieden sein“, sagte ZF-Chef Holger Klein bei der Bilanzvorlage in Friedrichshafen. Der Manager, der Anfang Januar den Chefposten übernommen hat, will das Unternehmen mit einem „Performance-Programm“ effizienter aufstellen.

Darüber hinaus will das Unternehmen gezielt in ertragsstarke zukunftsweisende Technologien investieren. Schon heute belaufe sich der Auftragsbestand für E-Antriebe auf mehr als 30 Milliarden Euro, teilte ZF mit. Das ist eine Zunahme um mehr als fünf Milliarden als zuletzt berichtet.

Strukturell will sich das Stiftungsunternehmen neu aufstellen: Die Sparten Pkw-Fahrwerktechnik und aktive Sicherheitstechnik will der Zulieferer zusammenlegen. Geplant sei eine neue Sparte für Fahrwerk-, Lenkungs- und Bremsentechnologie. „Die neue Division bietet mit mehr als 14 Milliarden Euro Umsatz die gesamte Hardware, Software und Elektronik an, um Vertikal-, Längs- und Querdynamik eines Fahrzeugs zu beherrschen“, erläuterte Klein.

Free Cashflow bei ZF fast halbiert

Von einigen Sparten mit einem Gesamtumsatz von mehreren Milliarden Euro will sich ZF ganz trennen oder neue Partner suchen. Dazu gehören unter anderem die Division passive Sicherheitstechnik, das konventionelle Pkw-Achsengeschäft und das Geschäft mit autonom fahrenden Shuttles. Die Ausgliederungen aus dem Stiftungskonzern werden bereits vorbereitet, dürften aber noch einige Monate dauern.

Wie stark der Druck auf die Branche ist, zeigt an ZF beispielhaft der um M&A-Aktivitäten bereinigte Free Cashflow, der sich auf 544 Millionen Euro nahezu halbierte. Grund sind unter anderem die hohen Kosten durch Lageraufbau, mit denen die Zulieferer Probleme in der automobilen Lieferkette auffangen. Die Netto-Verbindlichkeiten beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf 10,4 (2021: 10,1) Milliarden Euro.

Die hohen Belastungen aus den Milliardenübernahmen von TRW und des Bremsenherstellers Wabco drücken weiter auf die Bilanz. Deshalb gilt die Zinswende als große Herausforderung für ZF bei der künftigen Refinanzierung der Schulden. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt aber inzwischen wieder oberhalb der Marke von 20 Prozent. Entlastung bei der Verschuldung sollen auch die geplanten Verkäufe bringen.

In der Folge der Coronapandemie und des Ausbruchs des Ukrainekriegs ist die Autoproduktion seit 2019 geschrumpft. Während die Hersteller den Knick kompensieren, indem sie sich auf hochpreisige Produkte konzentrieren, bleibt das Geschäft der Zulieferer kompliziert. Dennoch rechnet der Stiftungskonzern ZF in diesem Jahr mit leicht besseren Geschäften. Der Umsatz soll auf über 45 Milliarden Euro steigen, die bereinigte Ebit-Marge soll zwischen 4,7 und 5,2 Prozent liegen.

