 Autozulieferer: ZF startet Vorbereitungen für Verkauf des Airbag-Geschäfts

Der Autozulieferer ist in dem Segment weltweit die Nummer zwei. Die Ausgliederung der Airbag-Sparte ist bereits eingeleitet. Der Verkauf könnte bis zu drei Milliarden Euro einbringen.

Der Zulieferer will sich von seinem Geschäft mit Insassenschutzsystemen trennen. (Foto: ZF) ZF-Mitarbeiter mit Crashtest-Dummy

Frankfurt, Stuttgart Der Autozulieferer ZF hat mit den Vorbereitungen zum Verkauf seines Geschäfts mit Airbags und Sicherheitsgurten begonnen. Die Investmentbank Citigroup sei nun beauftragt worden, einen Verkaufsprozess zu organisieren, sagte ein ZF-Sprecher am Dienstag und bestätigte damit Handelsblatt-Informationen aus Finanzkreisen. Der Verkaufsprozess dürfte allerdings frühestens im Herbst, möglicherweise erst Anfang 2024 starten.

„Wir sind in die nächste Phase eingetreten, in der wir uns professionelle Beratung von der Citi für das Ausloten möglicher strategischer Optionen für das Business an Bord geholt haben“, erklärte der ZF-Sprecher. Der Ausgliederungsprozess in eine eigenständige Einheit schreite planmäßig voran.

Bei einem Deal könnte diese Finanzkreisen zufolge mit zwei bis drei Milliarden Euro bewertet werden.

Als wahrscheinlichster Käufer für das ZF-Geschäft mit dem sogenannten Insassenschutzsystem gilt eine Private-Equity-Gesellschaft. Für Investoren ist es allerdings angesichts der derzeitigen Lage an den Finanzierungsmärkten schwierig, das für einen Deal benötigte Fremdkapital aufzunehmen.