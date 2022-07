Autozuliefersparte Thyssen-Krupp strebt Mehrheit bei geplanter Zulieferer-Fusion mit NSK an

Im Mai hatten sich Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz und Saimon Nogami, Executive Senior Vice President of NSK, ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet.

Düsseldorf, Frankfurt Die Gespräche über eine Fusion der Automobilzuliefersparte von Thyssen-Krupp mit dem Lenkungsgeschäft des japanischen Wettbewerbers NSK konkretisieren sich. Wie das Handelsblatt aus informierten Kreisen erfuhr, strebt der Ruhrkonzern bei dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen die Mehrheitseigentümerschaft an. Die beiden Unternehmen hatten im Mai ein sogenanntes „Memorandum of Understanding“ (MoU) unterzeichnet, um Perspektiven für eine Kooperation auszuloten.

In Finanzkreisen wird der Wert des geplanten Joint Ventures auf etwa drei Milliarden Euro geschätzt. Thyssen-Krupp wollte sich nicht im Detail zu den Gesprächen äußern und verwies auf eine Erklärung, die der Konzern gemeinsam mit NSK bei Bekanntgabe des MoU abgegeben hatte.

Demnach hoffen die Unternehmen auf Synergien im Hinblick auf Produktionskompetenzen, geografische Präsenz und Zielkunden. Eine Entscheidung über die Kooperation soll bis Ende des Jahres fallen.

Der Deal ist Teil eines groß angelegten Konzernumbaus bei Thyssen-Krupp. Vorstandschefin Martina Merz will das einst schwerfällige Industriekonglomerat in eine schlanke Unternehmensgruppe umbauen, in der die einzelnen Geschäfte größtmögliche Eigenständigkeit erhalten sollen.

Kritiker monieren allerdings, dass es an einem übergreifenden Plan für den Gesamtkonzern fehlt. So fordern Arbeitnehmervertreter etwa einen klaren Fahrplan für die Stahlsparte, deren geplante Verselbstständigung wegen des schwierigen Marktumfelds auf Eis gelegt wurde.

Technologie gegen Vertriebspräsenz

Das Autozuliefergeschäft, das ganz oder in Teilen nun in ein Gemeinschaftsunternehmen mit NSK überführt werden könnte, kam im vergangenen Geschäftsjahr auf einen Umsatzanteil von rund 13 Prozent (rund 4,5 Milliarden Euro) – gemessen am Gesamtumsatz von Thyssen-Krupp von rund 34 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) liegt bei 451 Millionen Euro.

Neben Lenksystemen entwickelt die Autozulieferersparte des Konzerns auch Motorenkomponenten sowie Karosserieteile. (Foto: imago images/blickwinkel) Konzernzentrale von Thyssen-Krupp

Neben Lenksystemen entwickelt die Sparte auch Motorenkomponenten sowie Karosserieteile. Die Fertigung von Federn und Stabilisatoren, die seit Jahren zu den Verlustbringern im Konzern zählt, hatte Merz zuletzt ausgelagert und auf den Prüfstand gestellt.

In Branchenkreisen heißt es, der Ruhrkonzern verspreche sich von dem Deal vor allem einen besseren Marktzugang in Asien. Hier habe NSK in den vergangenen Jahren eine starke Präsenz aufgebaut, während der Konzern jedoch technologisch hinter der Konkurrenz zurückgeblieben sei.

Thyssen-Krupp hingegen gilt mit seinen elektrischen Lenksystemen als technologischer Vorreiter – leidet aber aktuell unter der schwachen Autokonjunktur, die vom anhaltenden Chipmangel und wachsenden Inflationssorgen gebremst wird.

In Europa ist NSK Steering mit Standorten in Ratingen und Wolfsburg sowie in Frankreich, Italien und Großbritannien vertreten. Weltweit kam der Konzern, der sowohl Automobilhersteller als auch Industriekunden mit Wälzlagern und Lenksystemen versorgt, mit rund 30.000 Mitarbeitern auf einen Jahresumsatz von knapp zwölf Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Aus Sicht von Saimon Nogami, Executive Senior Vice President bei NSK, teile sein Unternehmen mit Thyssen-Krupp „eine sehr ähnliche Kultur hinsichtlich Leistungsanspruch und Kundenorientierung“.

