BASF Wechsel im Vorstand – Saori Dubourg verlässt den Chemiekonzern

Frankfurt, Düsseldorf Zwei Tage vor Präsentation der Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr meldet der Chemiekonzern BASF einen ungewöhnlich kurzfristigen Wechsel im Vorstand: Saori Dubourg wird Ende Februar überraschend aus dem sechsköpfigen Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ihre Position übernimmt Stephan Kothrade, der bisher den Bereich Intermediates leitet.

Dubourg verlasse BASF im besten Einvernehmen, erklärte der Konzern in einer knappen Mitteilung. Der Aufsichtsrat danke ihr für ihre erfolgreiche Tätigkeit und wünsche ihr für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Das Mandat der 51-Jährigen wäre eigentlich noch bis 2025 gelaufen. Mit Technologiechefin Melanie Maas-Brunner ist nun nur noch eine Frau im BASF-Vorstand.

Die gelernte Betriebswirtin Dubourg war seit 2017 in dem Gremium und unter anderem für Kunststoff-Vorprodukte, Performance-Materialien und Petrochemikalien sowie für die Region Europa zuständig. Zuvor leitete sie unter anderem auch die Agrarchemiesparte von BASF.

Dubourg galt intern als Kritikerin der Chinastrategie von Konzernchef Martin Brudermüller. Im Sommer 2022 stimmte sie laut Unternehmenskreisen als einziges Vorstandsmitglied gegen die nächste Ausbaustufe für das neue BASF-Werk in China, für das insgesamt Investitionen von rund zehn Milliarden Euro vorgesehen sind.

Der Konzern baut im Süden Chinas seinen zweiten großen Verbundstandort in dem Land. Die ersten Anlagen für technische Kunststoffe sind bereits in Betrieb. Bis 2030 soll der riesige integrierte Standort vollständig laufen. Kritiker befürchten, dass sich BASF mit der Mega-Investition zu stark abhängig von China mache und die Risiken dort unterschätze.

Der Konzern hält dem entgegen, China biete als weltgrößter Chemiemarkt die stärksten Wachstumsraten in den kommenden Jahren, während Europa schwächele. Darauf könne und wolle man nicht verzichten.

Der BASF-Manager hat in China viel Erfahrung gesammelt. (Foto: BASF) Stephan Kothrade

Mit dem 55-jährigen Kothrade dürfte nun ein weiterer Befürworter der China-Strategie in den Vorstand einziehen. Der promovierte Chemiker war von 2012 bis 2021 in verschiedenen Führungspositionen für BASF in dem Land aktiv, so unter anderem als Leiter des großen Chemiewerks in Nanjing, das BASF zusammen mit dem lokalen Partner YPC betreibt.

Von 2020 bis 2021 leitete er als „President and Chairman Greater China“ die China-Aktivitäten des Konzerns, bevor er dann die Führung des Bereichs Intermediates übernahm. Dabei handelt es sich um veredelte Chemikalien, aus denen Arzneien, Kunststoffe, Fasern oder Pflanzenschutzmittel hergestellt werden.

Saori Dubourg galt als potenzielle neue Chefin bei BASF und Bayer

Seine Vorgängerin Saori Dubourg wurde zwischenzeitlich auch als potenzielle Nachfolgerin für Vorstandschef Brudermüller gehandelt, dessen Vertrag noch bis zur Hauptversammlung 2024 läuft. Doch haben sich diese Hoffnungen für Dubourg im vergangenen Jahr offenbar zerschlagen.

Nun dürfte die Nachfolge Brudermüllers nur noch zwischen zwei aktuellen Vorständen entschieden werden. Intern gilt als Topkandidat Markus Kamieth, der das gesamte Asiengeschäft inklusive Greater China verantwortet. Chancen räumen Unternehmenskenner auch Melanie Maas-Brunner ein, die für den größten BASF-Verbundstandort Ludwigshafen sowie für Forschung und Technologie zuständig ist.

Es gilt als sicher, dass der neue, im Mai 2024 antretende BASF-Vorstandschef aus den eigenen Reihen kommen wird. Weil deshalb auch keine Einarbeitungszeit notwendig ist, hat der Konzern keine Eile mit der Entscheidung. In Unternehmenskreisen wird erst im zweiten Halbjahr mit der Bekanntgabe gerechnet.

Der Führungswechsel bei BASF würde damit anders verlaufen als beim Konkurrenten Bayer. Bei den Leverkusenern tritt schon zum 1. Juni mit dem US-Pharmaexperten Bill Anderson ein neuer, externer Vorstandschef die Nachfolge von Werner Baumann an – die Ablösung erfolgt somit gut elf Monate früher als ursprünglich geplant. Das hat der Bayer-Aufsichtsrat Anfang Februar entschieden.

>> Lesen Sie dazu: Ein Biotech-Experte für Bayer: So tickt Bill Anderson

Im Auswahlverfahren im Herbst 2022 gehörte BASF-Managerin Saori Dubourg auch zu den Kandidatinnen und Kandidaten für die Vorstandsspitze. Laut Unternehmenskreisen hat Bayer entsprechende Gespräche mit ihr geführt. Dubourg punktete dabei mit ihrer Erfahrung als langjährige Verantwortliche im BASF-Vorstand für das Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft, das bei Bayer neben Pharma eine dominierende Rolle spielt.

Doch in die Endrunde des Auswahlverfahrens kam Dubourg nicht. Der Aufsichtsrat fokussierte sich früh auf den beim Schweizer Roche-Konzern tätigen Anderson. Er konnte das entscheidende Know-how in der Biotechnologie und ausreichend Erfahrung bei großen Transformationsprojekten vorweisen.

Mehr: BASF vor harten Einschnitten – Chemiekonzern legt auch Anlagen still.