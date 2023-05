Hersteller in Großbritannien schlagen Alarm wegen strikter Ursprungsvorschriften. Stellantis droht sogar, ein Werk in England zu schließen.

Die Opel-Mutter warnt vor neuen Ursprungsregeln in Großbritannien. (Foto: AP) Stellantis

London Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU kommt es nicht oft vor, dass die deutschen Autobauer dem Standort zu Hilfe eilen. Eine Klausel in dem nach dem Brexit abgeschlossenen Handelsvertrag führt jetzt jedoch zu einer ungewöhnlichen Allianz: Der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland drängt gemeinsam mit britischen Herstellern und der Regierung in London darauf, dass die Ursprungsregeln für Elektrofahrzeuge geändert werden.

„Die Ursprungsregeln für batteriebetriebene Fahrzeuge im Handels- und Kooperationsabkommen sollten rasch an die realen Gegebenheiten beziehungsweise die Entwicklungen beim Aufbau der europäischen Batteriefertigungskapazitäten angepasst werden“, fordert der VDA. Daher müssten die geltenden Ursprungsregeln in einem ersten Schritt bis Ende 2026 verlängert werden.

Stellantis droht mit Werksschließung

